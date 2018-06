Nach Frankreich und Spanien ist mit Argentinien ein weiterer Titelfavorit mühsam in die WM in Russland gestartet. Die Südamerikaner kamen am Samstag (16.06.2018) in Gruppe D nicht über ein 1:1 gegen Island hinaus. Sergio Agüero hatte die Führung für Argentinien erzielt (19.), Augsburg-Stürmer Alfred Finnbogason (23.) besorgte den Ausgleich. Lionel Messi wurde dann in der 64. Minute zur tragischen Figur. Islands Torhüter Hannes Halldorsson parierte einen schwach geschossenen Elfmeter des Barca-Stars. "Es war nicht unser Tag", sagte Argentiniens Javier Mascherano. "Wir dürfen jetzt nicht aufgeben."

Argentiniens Führung hält nur kurz

Fast immer kümmerten sich gleich mehrere Isländer um Messi.

Das Spiel vor 44.190 Fans im Spartak-Stadion in Moskau lief von Beginn an nach einem erwarteten Muster ab. Island stand mit zwei eng gestaffelten Viererketten, Argentinien hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nur selten gefährlich ins letzte Drittel des Spielfelds. Messi musste sich oft fallen lassen, um überhaupt am Spielgeschehen teilzunehmen. Wenn er dann am Ball war, schien es, als würden alle stehen bleiben und auf ein Kunststück des Angreifers warten.

Der geniale Moment kam dann nach 19 Minuten, aber er kam von ManCity-Stürmer Agüero. Der Angreifer stoppte einen Schuss von Marcos Rojo im Strafraum der Nordeuropäer, drehte sich blitzschnell nach links und nagelte den Ball zur Führung in den Winkel. Doch Island - bis dahin nur nach einem Missverständnis der Gaucho-Defensive gefährlich - glich mit der nächsten Offensivaktion (23.) direkt aus. Einen Schuss von Gylfi Sigurdsson ließ Wilfredo Caballero im Tor der Südamerikaner nach vorne abklatschen und Finnbogason stand goldrichtig. "Das Tor bleibt für immer, davon habe ich als kleiner Junge geträumt", freute sich Finnbogason.