Aufgeben ist nicht

Einmal, es lief die 34. Minute des Südkorea-Spiels, da wurde all das in einer einzigen Szene sichtbar. Heung-Min Son kam in Südkoreas Spielhälfte vor dem aufgerückten Granqvist an den Ball, was folgte, war ein ungleicher Kampf. Son spurtete leichtfüßig davon, der Ball machte keinerlei Anstalten, ihn zu verlassen, und erst mit einigem Abstand folgte Granqvist. Auch er rannte, er ruderte wild mit den Armen, doch Son war zu schnell für ihn. Als der Südkoreaner den schwedischen Strafraum erreicht hatte, hob er kurz den Kopf, bremste ganz kurz ab und dann spielte er quer - in die Beine von Granqvist, der genau in diesem Moment mit hochrotem Kopf eintraf.

Nicht elegant, aber effektiv: Schwedens Kapitän Andreas Granqvist, hier im Zweikampf mit Südkoreas Heung-Min Son

Die Fans klatschten begeistert, da hatte einer ihrer Lieblinge den Kampf gegen die eigene fußballerische Unzulänglichkeit gewonnen. Sowas mögen sie in Schweden, dem Land, dessen Fußball so viele Jahre von einem Individualisten wie Zlatan Ibrahimovic dominiert wurde. Vielleicht ist der Übergang zu Granqvist für einige eine Erlösung, denn unterschiedlicher können zwei Fußballer kaum sein.

Er ist anders als Zlatan

Wo Ibrahimovic auch spielt, immer umgibt ihn ein Hauch von Extravaganz, einige sagen: Arroganz. Er schießt unglaubliche Fallrückziehertore, vergleicht sich selbst mit Gott und versorgt über die sozialen Netzwerke Millionen Menschen mit allen wichtigen oder unwichtigen News rund um seine Person. Und wenn man ihn lässt, dann sagt er bei jeder Gelegenheit, eine WM ohne ihn sei ja gar keine WM.

Granqvist schießt nur selten Tore, schon gar keine spektakulären, und er spricht auch nicht gern über sich selbst. Nicht einmal einen Twitter-Account hat er. Lieber lobt er seine Mitspieler und sagt vor dem Spiel gegen Deutschland Sachen wie: "Wir können nicht wie Mexiko spielen, wir haben andere Spielertypen."

Und wahrscheinlich freut sich Granqvist diebisch, überhaupt bei der Endrunde dabei zu sein. Die Schweden hatten sich ja 2010 und 2014 gar nicht erst qualifiziert. Schwedens Anführer und Kapitän, er ist der Gegenentwurf zu seinem schillernden Vorgänger. "Granen", der Anti-Zlatan.

Video starten, abbrechen mit Escape Schwedens Stimmung großartig vor Deutschland | Sportschau | 21.06.2018 | 01:30 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Stand: 23.06.2018, 12:26