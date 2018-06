Der schwedische Trainer Janne Andersson bat um Verständnis. Er werde das Spiel später analysieren, gerne auch im Detail. Aber jetzt, weniger als eine Stunde nach dem Abpfiff seien da noch "zu viele Emotionen im Spiel".

Tatsächlich brauchte es eines gewissen Abstands, um nüchtern über Taktik, System, Ballbesitzquoten und Zweikampfwerte zu brüten. So spät wie Toni Kroos, nämlich in der fünften Minute der Nachspielzeit, traf eine deutsche Nationalmannschaft noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Der Schuss in den Winkel bedeutete, dass die Eliteauswahl des DFB erstmals seit 1974 wieder einen Pausenrückstand in einen Sieg wendete - damals auch gegen Schweden.

Das 2:1 - zunächst wollte Reus schießen

Der Treffer allein ist schon eine Analyse wert, vor allem in der direkten Vorbereitung. Kroos verriet nach Schlusspfiff, dass Marco Reus direkt aufs Tor habe schießen wollen. Der Weltmeister und viermalige Gewinner der Champions League brachte den Dortmunder aber aufgrund eben jener Meriten von dem Plan ab. Er werde schießen, so Kroos, und zwar nach einem kurzen Pass auf Reus, "damit der Winkel wenigstens etwas besser wird" .

Marco Reus kommt damit auf ein Tor und einen Assist in seinem ersten Spiel bei einer Weltmeisterschaft, bei dem er den Anpfiff auf dem Platz erlebte. Löw setzte ihn als "Zehner" auf der Position ein, die ansonsten für Mesut Özil reserviert war. Julian Draxler blieb in der Mannschaft. Sebastian Rudy ersetzte Sami Khedira im zentralen Mittelfeld vor der Viererkette, in der Antonio Rüdiger für den verletzten Mats Hummels spielte.

Matchplan: Mehr Ballsicherheit, mehr Geschwindigkeit

Rudy sollte mehr Ballsicherheit einbringen, Draxler, Reus und Werner Geschwindigkeit. Das war der schlüssige Plan gegen die Schweden, die - genau wie erwartet - in einem 4-4-2 spielten und sich weit in die eigene Hälfte zurückzogen.

Von der Grundformation her wählte Löw wieder ein 4-2-3-1, aber es waren schnell deutliche Änderungen in der Taktik zu erkennen. Die vier Offensivspieler Draxler, Reus, Werner und Thomas Müller wechselten häufig die Positionen. Das bescherte den Schweden zunächst Probleme in der Übergabe von Gegenspielern. Reus und Werner gelangen gute Läufe hinter die letzte Kette, daraus ergab sich schon sehr früh eine sehr gute Möglichkeit für Draxler.

Viele Seitenwechsel, wenige Passempfänger

Viel besser - weil häufiger als gegen Mexiko - wurde auch die Seite mit weiten Pässen gewechselt. So kam Deutschland häufig über die Außenpositionen in Strafraumnähe oder sogar hinein. Es fanden sich aber oft zu wenig Abnehmer dort. Ein Problem, das Löw seit vielen Monaten benennt.

Nach einem krassen Fehler von Antonio Rüdiger endete die sehr überzeugende Phase in der 13. Minute. Die deutschen Spieler verloren die Geduld und flankten früh aus dem Halbfeld hoch in den schwedischen Strafraum - in jener Besetzung nahezu aussichtslos.