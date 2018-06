Dass Alter kein leistungsmindernder Faktor ist, bewiesen am ersten WM -Spieltag die Isländer. 30,6 Jahre waren sie beim sensationellen Punktgewinn gegen Argentinien (1:1) im Schnitt alt - und stellten damit das älteste der 32 Teams. Gefolgt von Costa Rica: Die "Ticos" waren beim 0:1 gegen Serbien durchschnittlich 30,2 Jahre alt.

Ältestes gegen jüngstes Team

Am zweiten Spieltag setzen beide Mannschaften wohl erneut auf den Faktor Erfahrung - und treffen auf starke Gegner. Island misst sich mit Nigeria (22.06., ab 17 Uhr im Liveticker von sportschau.de). Die Afrikaner waren am ersten Spieltag mit durchschnittlich 25,2 Jahren das jüngste Team. Costa Rica muss gegen Brasilien ran (22.06., ab 14 Uhr im Liveticker von sportschau.de).

Island und Costa Rica liegen mit ihrer Altersstruktur voll im WM-Trend. Nur bei sechs der 32 Teams waren die eingesetzten Spieler im Schnitt am ersten Spieltag jünger als 27 Jahre.

Älter als vor vier Jahren

Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani und Rafael Marquez (von links)

Beim vergangenen Turnier in Brasilien vor vier Jahren waren die Spieler im Schnitt noch 27,4 Jahre alt. In Russland betrug das Durchschnittsalter aller eingesetzten Spieler am ersten Spieltag 28,1 Jahre. Zum Vergleich: In der abgelaufenen Saison in der Bundesliga lag der Altersschnitt der eingesetzten Spieler bei 25,8 Jahren - vor allem dank der intensiven Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren.

Während im internationalen Vereinsfußball in den vergangenen Jahren ein regelrechter "Jugendwahn" entstanden ist, zeigen bei der WM die erfahrenen Profis, dass ohne sie bei vielen Teams wenig geht. Cristiano Ronaldo hat mit 33 Jahren alle vier Treffer für Portugal erzielt. Der 39-jährige Rafael Marquez half Mexiko, den 1:0-Sieg gegen Deutschland über die Zeit zu retten.

Video starten, abbrechen mit Escape Cristiano Ronaldos Tore bei der WM | Sportschau | 20.06.2018 | 01:03 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Deutschland mit acht Weltmeistern

Auch die deutsche Mannschaft setzt auf Erfahrung. Acht Weltmeister von 2014 standen in der Anfangself bei der Partie gegen Mexiko (0:1). Das Durchschnittsalter lag bei 27,9 Jahren. Damit liegt der Titelverteidiger im Mittelfeld aller Teams. Mit Manuel Neuer (32 Jahre alt), Sami Khedira (31) und dem eingewechselten Mario Gomez (32) waren drei Spieler älter als 30 Jahre.

Ronaldo ältester Dreierpacker der WM-Historie

Die WM 2018 ist jedenfalls ein Turnier der Altersrekorde - es sind bereits diverse Bestmarken gefallen. Cristiano Ronaldo krönte sich mit seinen Toren gegen Spanien (3:3) zum ältesten Dreierpacker der WM -Historie. Russland, Ägypten und Spanien boten jeweils ihre älteste Anfangsformation in der Geschichte des Turniers auf.

Auch die Liste der Führungsspieler im fortgeschrittenen Alter ist lang - der Russe Sergey Ignashewich (38 Jahre) gehört ebenso dazu wie Australiens Legende Tim Cahill (38 Jahre), Panamas Stürmer Blas Perez (37), Islands Kari Arnason (35) und Portugals Pepe (35).

Fällt ein "ewiger WM-Rekord"?

Und vielleicht fällt sogar noch ein "ewiger WM-Rekord": Falls bei den Ägyptern im letzten Gruppenspiel Keeper El Hadary eingesetzt wird, könnte er mit 45 Jahren zum ältesten Spieler der WM -Geschichte werden.

Stand: 22.06.2018, 08:00