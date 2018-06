Das 1:0 (0:0) konnte in keiner Phase an die Eröffnungspartie vom Vortag anknüpfen, die Russland 5:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen hatte. Uruguay agierte über weite Strecken statisch, pomadig, der Auftritt grenzte an Überheblichkeit.

Cuper verzichtet auf Salah

Dabei hätten die Südamerikaner eigentlich schon nach Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen Oberwasser haben müssen. Ägyptens Trainer Hector Cuper hatte überraschend auf seinen Superstar Mohamed Salah verzichtet, der im Champions-League-Finale gegen Real Madrid von Sergio Ramos an der Schulter verletzt worden war.

Am Vortag hatte Cuper noch der Weltpresse erzählt, er sei "zu fast 100 Prozent" sicher, dass der Angreifer vom FC Liverpool spielen werde - entweder war das ein Bluff oder Cuper scheute das Risiko einer erneuten Blessur.

Chancen für Suarez und Cavani

Die erste halbwegs erfolgsversprechende Torchance offenbarte sich Uruguay in der 14. Minute. Der frühere Frankfurter Guillermo Varela war auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgestartet, sein Zuspiel ins Zentrum beförderte Luiz Suarez knapp am rechten Pfosten vorbei. Knapp zehn Minuten später zog Edinson Cavani vom linken Strafraumeck volley ab, doch Ägyptens Verteidiger Ali Gabr lenkte den gefährlichen Ball per Kopf so gerade noch über das eigene Tor.

Aus der daraus folgenden Ecke hätte Suarez dann eigentlich schon das 1:0 erzielen müssen, doch völlig freistehend schoss der Barca-Stürmer den Ball aus fünf Metern ans Außennetz. Danach schlief das Spiel bis zur Halbzeit völlig ein.