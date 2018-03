Das Spiel des Weltmeisters Deutschland gegen Spanien ist vom Papier her das Spitzenspiel unter den Testpartien. Denn in Düsseldorf treffen zwei Teams aufeinander, die in Russland um den Titel spielen wollen. Bundestrainer Joachim Löw und sein spanischer Kollege Julen Lopetegui erhoffen sich letzte Erkenntnisse für ihre Personalauswahl und Kaderplanung.

Doch auch andere Nationen gehen in die Vollen. Denn auch in neun anderen Partien treffen WM-Teilnehmer aufeinander. Gastgeber Russland hat sich dafür gleich mal Rekord-Weltmeister Brasilien ausgesucht. Das erscheint logisch, denn die Sbornaja muss in der WM in Gruppe A unter anderem gegen Uruguay ran.

Portugal testet gegen Ägypten

Auch andere Teams versuchen, sich konkret auf ihre WM-Gegner vorzubereiten. So testet Europameister Portugal, der bei der WM auf Marokko trifft, jetzt gegen Ägypten und damit gegen ein anderes nordafrikanisches Team.

Auch Frankreich verfolgt eine solche Strategie. Les Bleus, WM-Gegner von Peru, tritt gegen Kolumbien an. Mexiko will sich derweil an die skandinavische Spielweise gewöhnen. Bei der WM muss das Team gegen Schweden ran und testet wohl auch deshalb jetzt gegen Island.

Ähnlichkeit zur Gruppengegnern bevorzugt

Kroatien bereitet sich gegen Peru schon auf Argentinien vor, und der Iran will sich gegen Tunesien schon mal auf Marokko einstimmen. Panama, bei der WM Gegner von Belgien und England, hat sich mit Dänemark einen Testspielgegner aus Europa ausgesucht. Polen testet gegen Nigeria, WM-Gegner ist der Senegal. Außerdem im Testspielkalender: Serbien gegen Marokko.

Echte Härttests für Argentinien und England

Elf andere WM-Teilnehmer testen gegen Teams, die sich nicht für das Weltturnier qualifiziert haben. Argentinien und England werden dabei dennoch voll gefordert werden. Vizeweltmeister Argentinien spielt in Italien, England tritt in den Niederlanden an. Das sind Partien und Wettkampfbedingungen, denn sowohl die Azzurri als auch Oranje haben vor heimischem Publikum etwas gutzumachen. Auch Schweden hat sich Chile als anspruchsvollen Gegner ausgesucht. Genau wie die Schweiz, die in Griechenland gefordert ist.

Und auch andere Nationen haben ihre Gegner weise gewählt. Saudi-Arabien muss bei der WM gegen Russland an. Da ist es clever, vorher gegen die Ukraine zu testen. Das hat man sich auch in Australien gedacht: Dänemarks WM-Gegner testet gegen Norwegen. Und Japan, WM-Gegner des Senegals, läuft gegen Mail auf. Außerdem noch: Uruguay - Tschechien, Senegal - Usbekistan, Schottland - Costa Rica, Nordirland - Südkorea.

Nur Belgien nicht im Einsatz

Von den WM-Startern ist in der ersten Testspielphase nur Belgien nicht dabei. Die "Roten Teufel" treten erst am Dienstag (27.03.2018) an - im Duell zweier WM-Teilnehmer gegen Saudi-Arabien.

red | Stand: 22.03.2018, 10:58