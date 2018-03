Die Iberer wollen einen Rückfall in alte Zeiten unbedingt vermeiden. Spanien reist mit einer starken Bilanz aus der Qualifikation zum Länderspiel nach Deutschland. Neun Siege und ein Unentschieden bedeuteten die souveräne Qualifikation für die WM in Russland.

Spaniens Mittelfeldlegende Xavi, mittlerweile im Vorruhestand in Katar, zählt seine ehemaligen Teamkollegen direkt wieder zum Kreis der Titelfavoriten. Doch trotz der starken Bilanz hat das Team mit Problemen zu kämpfen, die überwunden schienen.

Symbol für das schöne Scheitern

In den vergangenen Jahrzehnten war die Geschichte Spaniens eine Geschichte des Scheiterns. 1982 im eigenen Land waren es die Nerven, vier Jahre später im Elfmeterschießen gegen Belgien auch ein wenig Pech und 1990 war gegen Jugoslawien ebenfalls erst in der Verlängerung Schluss.

In den 90er und Nuller-Jahren reisten die Spanier stets als Mitfavoriten zum WM-Turnier, teilweise auch nach fast makellosen Qualifikationen. Doch über das Viertelfinale kam das Team nie hinaus, scheiterte zumeist unglücklich.

Vorläufiger Höhepunkt des Scheiterns war das Ausscheiden 1998 in Frankreich, als dem Team in einer machbaren Gruppe nach einem 2:3 gegen Nigeria und einer Nullnummer gegen Paraguay auch ein 6:1 gegen Bulgarien in der Vorrunde nicht mehr half. Das Team um die frisch gebackenen Champions-League-Sieger Fernando Hierro und Raul sowie Luis Enrique vom FC Barcelona war draußen.

Video starten, abbrechen mit Escape Nationalteam: Spaniens Fußballskandale werden ausgeblendet | Morgenmagazin | 21.03.2018 | 01:48 Min. | Verfügbar bis 21.03.2019 | Das Erste

Katalanen und Madrilenen feiern Erfolge

2002 in Südkorea versagten dem Team im Elfmeterschießen nach einem 0:0 im Viertelfinale gegen die Gastgeber erneut die Nerven und 2006 schied man gegen Frankreich im Achtelfinale aus. Als Gründe wurde dann immer auch die Spielweise ausgemacht, dem Tiki-Taka fehlte es, den Kritikern zufolge, am notwendigen Punch. Zu verspielt, zu wenig robust, lautete das Urteil.

Doch es war nicht nur Pech oder ein Fußball, der für große Turniere nicht tauglich schien. Hinzu kamen immer wieder Spannungen innerhalb des Teams. Die Stars von Real Madrid und des FC Barcelona kämpfen Jahr für Jahr erbittert um den Meistertitel. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch über die vier großen spanischen Sporttageszeitungen. Grüppchenbildung wurde immer wieder ausgemacht, frustriert reisten die Spanier von allen Turnieren ab.

Mit Aragones kam der Erfolg

Erst der knurrige Luis Aragones verordnete der spanischen Auswahl einen neuen, defensiveren Spielstil und machte auch vor unpopulären Maßnahmen nicht Halt. So verzichtete er beispielsweise mit Raul auf einen Star von Real Madrid. Das Ergebnis: Europameister 2008.

Nachfolger Vicente del Bosque übernahm das Erbe, auch er setzte auf ein starkes Gerüst aus Spielern des FC Barcelona um Xavi, Andres Iniestea und Carles Puyol. Als ehemaliger Coach von Real Madrid konnte er das ohne große Kritik in der Öffentlichkeit durchsetzen. Der WM-Titel 2010 und die Titelverteidigung in Europa 2012 gaben ihm Recht.

Neue, alte Spannungen

Doch unter der Haube brodelte es schon beim letzten Turniersieg, und seit einigen Jahren tut es das auch wieder an der Oberfläche. Festmachen lässt sich dieser Konflikt an den Personen Gerard Piqué und Sergio Ramos. Als Verteidiger sollten sie dem Team Stabilität geben, doch vor und nach den Duellen zwischen Real und Barca liefern sie sich immer wieder auch einen Schlagabtausch über die Medien oder per Twitter. Rund um die Spiele der Nationalmannschaft schlossen sie dann immer wieder eine Art Burgfrieden.

Bei der WM 2014 und der Euro 2016 scheiterte das Team jedoch erneut früh, die Diskussionen um atmosphärische Störungen in der Mannschaft flammten erneut auf. Und trotz einer starken Qualifikation endete auch diese vor einem halben Jahr mit einem Eklat.

Als sich Piqué im vergangenen Jahr für die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien stark machte, erntete er masive Kritik. Als " Feind in den eigenen Reihen " musste er sich von Journalisten aus der Haupstadt Madrid bezeichnen lassen. Auch Real-Profi Nacho befeuerte die Diskussion mit der Aussage: " Ich fühle mich als Spanier, sehr spanisch. Damit sage ich alles. "

Lopetegui muss auch moderieren

Sergio Ramos, Freund des Stierkampfes und eine Art Symbol für das konservative Spanien, sah sich gezwungen, seinem Kollegen aus Barcelona beizuspringen. " Wir haben eine sehr gute Beziehung, auch wenn wir bei gewissen Dingen unterschiedliche Ansichten haben ", so Ramos vor dem Match gegen Albanien. Die Fans in Alicante pfiffen Piqué trotzdem gnadenlos aus, das Team siegte dennoch. " Meine Jungs haben gezeigt, wer wir sind und was wir als Team erreichen können ", sagte Trainer Julen Lopetegui hinterher.

Der neu eingesetzte Nationaltrainer sollte den Umbruch nach dem Aus bei der Euro einleiten, als jahrelanger Jugendtrainer sollte er neue Spieler einbauen. Doch das Gerüst bilden nach wie vor Routiniers wie Iniesta, Ramos, Piqué oder Jordi Alba. Gegen Deutschland sind mit Marcos Alonso vom FC Chelsea, Dani Parejo vom FC Valencia und Rodrigo Hernández vom FC Villarreal immerhin dreie neue dabei.

Den Ruf der scheiternden Ästheten

Das Team braucht frischen Wind, doch fehlt ihm vielleicht vor allem ein akzeptierter Haudegen, wie es Carles Puyol seinerzeit war. Ein Hüne in der Brandung, der nicht nur auf dem Platz einen Sieg erzwingen kann, wie 2010 mit seinem Kopfballtor gegen Deutschland im WM-Halbfinale. Ramos fehlt dafür der Rückhalt in der Mannschaft.

Coach Lopetegui muss nicht nur eine Mannschaft formen, die variabler agieren kann und nicht nur kurze Pässe spielen kann. Er muss eine Atmosphäre schaffen, in der das Team Störungen über sechs Wochen ausblenden und die Vergangenheit ruhen lassen kann. Denn den überwundenen alten Ruf der scheiternden Ästheten wollen die Spanier keinesfalls wiedergewinnen.

Stand: 22.03.2018, 08:30