Manuel Neuers Comeback bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war nur kurz. Und als die Kollegen in Düsseldorf das Training für das Länderspiel gegen Spanien aufnahmen, war Deutschlands Nummer 1 auch schon wieder weg. Er war am Mittwoch (21.03.18) nur für einen Werbedreh angereist. Zurück blieb die große Frage: Packt es Neuer bis Mitte Juni zur WM in Russland?

Letztes Länderspiel im Oktober 2016

Seine bislang letzte Partie bestritt der Weltmeister am 16. September vergangenen Jahres beim 4:0 des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05. Zwei Tage später zog sich der viermalige Welttorhüter im Training seinen zweiten Mittelfußbruch binnen fünf Monaten zu.

Wann er wieder auf dem Rasen stehen kann, ist völlig offen. Sein letztes Länderspiel hat er am 11. Oktober 2016 beim 2:0 gegen Nordirland bestritten. Dennoch ist er fest entschlossen, rechtzeitig zur WM fit zu sein.

Gegen Spanien wird Marc-Andre ter Stegen im deutschen Tor stehen. Der ehemalige Mönchengladbacher ist dank hervorragender Leistungen beim FC Barcelona zur Nummer eins aufgestiegen. Gegenüber seinen Konkurrenten Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) hat ter Stegen klar die Nase vorn.

Illgner: " Ter Stegen so wichtig wie Messi "

Nicht wenige sind der Meinung, dass er auch bei der WM in Russland als deutsche Nummer eins im Tor stehen sollte. "Was fehlt ter Stegen, um ein würdiger Stellvertreter Neuers zu sein? Nichts!" , sagt Fußball-Weltmeister Bodo Illgner im "kicker": "Bedenkenlos könnte Joachim Löw auf ihn setzen - gemessen an dem, was er in Barcelona zeigt."

Bei den Katalanen genieße der 25-Jährige enorme Wertschätzung. "Mittlerweile wird ter Stegen als nicht minder wichtig als Lionel Messi erachtet, was seine Bedeutung für das Team angeht" , sagte Spanien-Kenner Illgner, der fünf Jahre das Tor von Real Madrid hütete.

Illgner rät Neuer zudem nur zu einem WM-Einsatz, wenn der 31-Jährige rechtzeitig zum Turnier wieder komplett fit wird: "50 Prozent - die reichen nicht für ein solches Turnier. In seinem eigenen Interesse sollte Neuer, und das weiß er auch, komplett wiederhergestellt sein, denn eine WM verzeiht kein noch so kleines Fitnessdefizit."

Kahn: " Prekäre Situation für Neuer "

Auch der ehemalige Nationaltorwart Oliver Kahn sieht Neuer in einer schwierigen Phase. "Irgendwann wird es auch für den Trainer schwierig" , sagt Kahn: "Es ist im Moment eine prekäre Situation."

Am 23. Mai startet das DFB-Team ins WM-Trainingslager in Südtirol. Am 17. Juni steht in Moskau das erste WM-Spiel gegen Mexiko an. "Ich glaube schon, dass er eine gewisse Zeit an Vorlauf benötigt. Daher sollte er noch das eine oder andere Spiel machen" , sagt Kahn. Die Krux: Setzt Bayern-Trainer Jupp Heynckes in wichtigen Champions League-Spielen einen Torwart fast ohne Spielpraxis ein oder vertraut er dann lieber doch auf Neuer-Ersatz Sven Ulreich?

Löw hält zu Neuer

Neuer hat allerdings auch Fürsprecher, allen voran Joachim Löw. Der sieht ihn "absolut im Fahrplan. Es ist sicherlich geplant, dass er in dieser Saison noch spielt. Die Ärzte haben mir versichert, dass alles absolut in Ordnung ist und es sehr gut aussieht" . Neuer sei "bei 95 Prozent und will in der kommenden Woche bei 100 Prozent sein" , sagt der Bundestrainer: "Ich gehe davon aus, dass ich ihn mitnehmen kann, ich bin absolut optimistisch."

Allerdings schränkte Löw ein: "Wenn ein Spieler in der Vorbereitung überhaupt keine Rolle spielen kann, ist es schwierig, ihn zu nominieren." Löw benennt seinen vorläufigen WM-Kader am 15. Mai in Dortmund.

"Überragende Rolle"

Und wenn es nicht klappt? Dann weiß Löw, was er an ter Stegen hat. "Die letzten Spiele waren sehr, sehr gut. Er hat beim Confed Cup eine überragende Rolle gespielt. Auch beim FC Barcelona ist er gewachsen. Er hat einen Reifeprozess gemacht und ist eine Persönlichkeit geworden. Er ist auf alles vorbereitet" , sagt der Bundestrainer.

Ter Stegen selbst hält sich mit Ansprüchen auf den Platz zwischen Pfosten zurück. "Ich bin nur konzentriert auf das, was jetzt passiert" , sagt er. Richtung Neuer sendet er nur die besten Wünsche: "Ich weiß nicht, wie es um ihn steht. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihm alle die Gesundheit, die er benötigt, damit es dazu reicht, rechtzeitig fit zu werden."

Keine Experimente

Löw verzichtet gegen Spanien auf große Experimente und vertraut auf eine Achse mit den Weltmeistern Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Mesut Özil und Toni Kroos. Emre Can (Rückenprobleme) steht nicht nur Verfügung, Sebastian Rudy ist noch bei seiner hochschwangeren Frau. Seinen beiden Stoßstürmern Mario Gomez und Sandro Wagner garantiert Löw Einsatzzeiten. Wer gegen Spanien nicht spielt, kommt dann später gegen Brasilien zum Zug.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona), Kimmich (Bayern München), Boateng (Bayern München), Hummels (Bayern München), Hector (1. FC Köln), Gündogan (Manchester City), Kroos (Real Madrid), Müller (Bayern München), Özil (FC Arsenal), Draxler (Paris St. Germain), Werner (RB Leipzig)

Spanien: de Gea (Manchester United), Carvajal (Real Madrid), Pique (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelona), Isco (Real Madrid), Koke (Atletico Madrid), Iniesta (FC Barcelona), Silva (Manchester City), Diego Costa (Atletico Madrid), Asensio (Real Madrid)

Stand: 22.03.2018, 13:50