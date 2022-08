Der Zeitplan der European Championships Welche Entscheidungen finden wann statt? Stand: 06.08.2022 16:32 Uhr

Neun Sportarten suchen vom 11.-21. August bei den European Championships 177 Sieger:innen. Doch was findet wann statt? sportschau.de gibt den Überblick.

Donnerstag, 11.08.2022

Athelt:innen in fünf Sportarten sind am Auftakttag der Wettkämpfe schon gefragt. Den Anfang machen die Ruderer auf der Regattastrecke. Auch die Kletterer sind am Königsplatz schon vormittags im Einsatz - ebenso wie die Turnerinnen. Am Nachmittag steigen die BMX-Profis auf das Rad.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Rudern, Vorläufe 09:00 uhr 16:20 Uhr - Sportklettern, Qualifikation 10:00 Uhr 11:00 Uhr - Turnen, Mehrkampf 10:00 Uhr 17:53 Uhr Mehrkampf (F) BMX Freestyle, Qualifikation 13:00 Uhr 17:00 Uhr - Bahnrad, Qualifikation 16:00 Uhr 18:01 Uhr -

Freitag, 12.08.2022

Beim Bahnrad, Triathlon und BMX Freestyle geht es schon um die ersten Titel. Im Rudern und Sportklettern stehen dagegen Vorrunden, Hoffnungsläufe und Qualifikationen auf dem Programm.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Rudern 09:00 Uhr 12:01 Uhr - Sportklettern 10:00 Uhr 11:00 Uhr - Bahnrad 12:00 Uhr 18:15 Uhr Mannschaftsverfolgung, Teamsprint, Scratch (F), Punkte (M) BMX Freestyle 17:15 Uhr 17:15 Uhr Park (F) Triathlon 17:15 Uhr 17:15 Uhr Einzel (F)

Samstag, 13.08.2022

Der erste Tag des Wochenendes bietet richtig viel Event. Sieben Sportarten sind aktiv in und an den Austragungsorten. In sechs von diesen sieben fallen zudem Medaillenentscheidungen: Bahnrad, Triathlon, Sportklettern, Rudern, Turnen und BMX Freestyle.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Rudern 08:50 Uhr 13:36 Uhr Zweier, Vierer, Doppelvierer, Achter (M) Sportklettern 09:00 Uhr 17:30 Uhr Lead (F), Bouldern (M) Bahnrad 10:00 Uhr 20:14 Uhr Zeit 500m (F), Einzelverfolgung, Ausscheidung (F), Scratch (M) Tischtennis 10:00 Uhr 18:15 Uhr - Turnen 14:00 Uhr 14:00 Uhr Team (F) Triathlon 16:00 Uhr 16:00 Uhr Einzel (M) BMX Freestyle 19:00 Uhr 19:00 Uhr Park (M)

Sonntag, 14.08.2022

Die Turnerinnen suchen ihre Spezialsiegerinnen. Außerdem starten die Männer vormittags ins Straßenradsportrennen. Die Ruderer:innen haben ihren letzten Wettkampftag.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Rudern 09:00 Uhr 14:00 Uhr Zweier (M), Einer, Achter (F), Doppelzweier, Doppelvierer (F) Sportklettern 09:00 Uhr 18:45 Uhr Bouldern (F), Lead (M) Tischtennis 09:30 Uhr 20:20 Uhr - Straßenradsport 10:15 Uhr 10:15 Uhr Straße (M) Bahnrad 12:30 Uhr 20:44 Uhr Punkte (F), Ausscheidung (M), Sprint (M) Turnen 14:30 Uhr 16:53 Uhr Spezialgeräte (F) Triathlon 18:00 Uhr 18:00 Uhr Mixed

Montag, 15.08.2022

Die Leichtathletik startet in die Wettkämpfe und damit ist erstmals auch das Olympiastadion mit eingebunden. Auch auf dem Königsplatz gibt es etwas Neues: Beachvolleyball. Im Tischtennis gibt es den ersten Titel zu vergeben.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Tischtennis 09:30 Uhr 19:20 Uhr Mixed Doppel Leichtathletik 10:00 Uhr 21:48 Uhr Marathon, Kugelstoßen, 10.000m (F) Bahnrad 12:00 Uhr 18:45 Uhr Zeit (M), Sprint (F), Punkte Sportklettern 12:30 Uhr 15:45 Uhr Speed Beachvolleyball 17:15 Uhr 21:00 Uhr -

Dienstag, 16.08.2022

Ein langer Tag wartet auf die Fans beim Bahnrad, Beachvolleyball, Tischtennis und der Leichtathletik. Die erste Medaillentscheidung startet schon morgens um 08:30 Uhr bei den Gehern. Auch beim Bahnrad werden wieder neue kontinentale Sieger gesucht.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Leichtathletik 08:30 Uhr 22:25 Uhr Gehen, Weitsprung (M), Diskus (F), 5000m (M), 100m Tischtennis 09:00 Uhr 21:05 Uhr - Beachvolleyball 10:00 Uhr 21:00 Uhr - Bahnrad 12:00 Uhr 18:11 Uhr Keirin, Madison

Mittwoch, 17.08.2022

An Tag sieben geht es für die Straßenradsportler rund - Einzelzeitfahren steht an. Im Olympiastadion fallen erneut diverse Entscheidungen in der Leichtathletik. In den Tischtennis-Wettbewerben geht es in die Einzel-K.o.-Runden.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Tischtennis 09:30 Uhr 21:00 Uhr - Leichtathletik 09:35 Uhr 22:22 Uhr Stabhochsprung (F), Dreisprung (M), Hammerwurf (F), 110m Hürden (M), 400m Beachvolleyball 10:00 Uhr 21:00 Uhr - Straßenradsport 14:00 Uhr 17:30 Uhr Einzelzeitfahren Sportklettern 15:00 Uhr 17:00 Uhr Bouldern & Lead (F)

Donnerstag, 18.08.2022

Die Ruder:innen sind weg, dafür heißt es jetzt in Oberschleißheim: Ab ins Kanu! Bei den Frauen und Männern am Tischtennis-Tisch werden neue Titelträger:innen im Doppel gesucht. Die Turner konkurrieren im Mehrkampf um Europas Krone.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Kanu 09:00 Uhr 16:50 Uhr - Leichathletik 09:00 Uhr 21:55 Uhr Hochsprung (M), Hammerwurf (M), Weitsprung, (F), 1500m (M), 5000m (F), Siebenkampf Beachvolleyball 10:00 Uhr 21:00 Uhr - Turnen 10:00 Uhr 17:07 Uhr Mehrkampf (M) Tischtennis 10:00 Uhr 19:00 Uhr Doppel Sportklettern 15:00 Uhr 17:00 Uhr Bouldern & Lead (M)

Freitag, 19.08.2022

Im Kanu-Rennsport werden erste kontinentale Meister:innen gesucht. Außerdem sind die Mountainbiker dran. Dazu wird es im Sand auf dem Königsplatz langsam spannend.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Kanu 09:00 Uhr 17:50 Uhr 1000m, 500m, 200m Leichthletik 10:00 Uhr 22:22 Uhr Diskus (M), 1500m (F), Dreisprung (F), 300m Hindernis (M), 200m, 400m Hürden Beachvolleyball 10:00 Uhr 19:00 Uhr - Tischtennis 10:00 Uhr 19:10 Uhr - Mountainbike 17:00 Uhr 17:00 Uhr Cross-Country (M)

Samstag, 20.08.2022

Erste Titelvergabe im Beachvolleyball-Sand. Im Olympiastadion gibt es bei der Leichathletik fast nur Medaillen zu vergeben. Und in der Rudi-Sedlmayr-Halle stehen am Ende des tages zumindest die Bronzegewinner im Tischtennis-Einzel fest.

Sportart Beginn Letzter Start Medaillenvergabe Leichtathletik 08:30 Uhr 22:13 Uhr Gehen, Stabhochsprung (M), 800m (F), Speerwurf (F), 400m Staffeln, 3000m Hindernis (F) Kanu 09:00 Uhr 17:45 Uhr 1000m (M), 500m (F), 200m (M), 5000m Tischtennis 10:30 Uhr 17:45 Uhr Einzel (nur Bronze) Beachvolleyball 11:15 Uhr 18:30 Uhr Frauen Mountainbike 12:00 Uhr 12:00 Uhr Cross-Country (F) Turnen 14:45 Uhr 14:45 Uhr Team (M)

Sonntag, 21.08.2022

Am letzten Tag der ECS in München gibt es nochmal volles Programm mit Titelvergaben in sechs Sportarten. Unter anderem die Kanut:innen, die Tischtennis-Profis sowie die Frauen im Straßenradsport. Auch im Olympiastadion und der Olympiahalle geben die Athlet:innen nochmal Vollgas.