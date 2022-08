European Championships BMX: mit Leidenschaft und Mut zum EM-Titel? Stand: 09.08.2022 13:52 Uhr

BMX-Fahrerin Lara Lessmann gehört zur Weltspitze in der Disziplin Freestyle. Sie träumt von einem internationalen Titel.

Mellowpark, Berlin Köpenick, 5. August. Es regnet. Kleine Pfützen bilden sich in der Rampenlandschaft "Rudis Resterampe". In ihnen spiegelt sich die Berliner BMX-Freestylerin Lara Lessmann. Unter ihrem Helm ragen die hellen blonden Haare hervor, sie trägt eine schwarze Jeans und eine schwarze Regenjacke. Im Sommer. Fast ein wenig bockig steht sie da, wischt mit ihrem Fuß immer wieder auf der Rampe entlang und schüttelt den Kopf. "Fahren kann ich erstmal nicht so schnell." Der Regen müsse erst stoppen. Und dann müsse sie zusammen mit anderen Fahrern die Bahnen abziehen und das Regenwasser verteilen, damit die Rampen schneller abtrocknen.

Schlechteste Trainingsbedingungen im Starterfeld

Lara Lessmann gehört dem Bundeskader BMX an, nahm letztes Jahr an den olympischen Spielen in Tokio teil, holte davor zwei Mal hintereinander Silber bei den Europameisterschaften und einmal Gold bei den olympischen Jugendspielen. Es sei völlig normal für sie, dass sie sich um den Zustand ihres Trainingsgeländes kümmern müsse.

Das habe eher etwas mit Respekt zu tun, sagt die 22-Jährige. Dennoch ärgere es sie, dass der Mellowpark immer noch keine Halle oder ein Dach über den Rampen habe. "Im Starterfeld für die EM hat Deutschland die schlechtesten Trainingsbedingungen", klagt Lessmann.

Motto: "Tu' es mit Leidenschaft"

Doch das hält die Berliner BMX-Fahrerin nicht davon ab, jede freie Minute in der Köpenicker Rampenlandschaft zu verbringen, in ihrem zweiten Zuhause. "Tu' es mit Leidenschaft" heißt ihr Motto. Auf ihren Unterarm hat sie sich die olympischen Ringe tätowieren lassen, auf ihrem linken Mittelfinger steht "Nur Mut". Den hat sie in ihrer sportlichen Karriere bisher immer gehabt. Den braucht es auch, wenn sie sich auf einem kleinen Fahrrad zehn Meter hohe Rampen runterstürzt oder wochenlang Überschläge übt und dabei in einem Schaumstoffbecken auf dem Rücken landet.



Für ihre BMX-Freestyle-Karriere ist Lara als Teenagerin extra von Flensburg nach Berlin gezogen, da ihrer Meinung nach der Mellowpark in Berlin der beste Ort für BMX sei. Dort hat sie ihre Fahrtechnik perfektioniert und ihren in ihrer Sportart so wichtigen Style gefunden. Wenn sie nicht an ihrem Trick-Repertoir im Mellowpark feilt, dann zeigt Lara Lessmann ihr Können im Weltcup und landet regelmäßig auf dem Siegertreppchen, genauso wie bei anderen Veranstaltungen. Von Köpenick hinaus in die weite Welt geht es dann immer wieder für die Berlinerin.

Verletzt bei der Olympiapremiere

Die aktuelle Saison verlief für die Olympiasechste von Tokio bisher gut. Zwei zweite Plätze und einen fünften Platz bei internationalen Wettkämpfen kann Lessmann bisher verbuchen. "Ich habe sehr viel trainiert im Winter, vor allem meine Schulter", sagt sie freudestrahlend. Im letzten Jahr stürzte sie bei der Weltmeisterschaft in Montpellier schwer und brach sich ihr Schlüsselbein - wenige Wochen vor den olympischen Spielen.

Doch die Premiere ihrer Sportart in Tokio wollte sich die Berliner Medaillenhoffnung nicht entgehen lassen. Angeschlagen fuhr die 22-Jährige trotz schmerzender Schulter und verschraubter Metallplatte trotzdem durch den olympischen Rampenpark, ganz im Sinne von "Dabei sein ist alles!". Mehr als den sechsten Platz konnte eine zurückhaltend fahrende Lara Lessmann nicht erringen.



Jetzt heißt ihr Ziel Europameisterschaft. Es sei ihr eine Ehre, bei den European Championships in München vor heimischen Publikum und vor allem mit ihren Freunden und Bekannten vor Ort an dem Wettbewerb mit den weiteren acht Sportarten teil zu nehmen. "Ich habe mir ziemlich viel vorgenommen, mich sowohl mental als auch im Krafttraining gut vorbereitet, da wäre ein Podiumsplatz sehr schön." Auf die Frage, wo sie auf dem Podium am liebsten stehen möchte, antwortet Lessmann mit einem Lächeln. "Ich bin dort zweimal Zweite geworden, da habe ich ein bisschen was nachzuholen." Sie möchte allen in Deutschland zeigen, was BMX-Freestyle ausmache und es gebe keinen besseren Ort, als zu Hause den EM-Titel zu gewinnen.

Titeltraum bei der EM

Die Konkurrenz ist stark in München, die Medaillengewinnerinnen aus Tokio werden bei der EM starten. Anders als bei den Olympischen Spielen kann Lara Lessmann aber bei den European Championships aus dem Vollen schöpfen und ihr ganzes Potential abrufen.

Sie fühle sich psychisch und physisch sehr fit und kündigte an, dass sie alle überraschen wolle. "Ich werde einen Trick zeigen, den ich im Wettkampf noch nie versucht habe", verrät sie mit dem Blick auf die Rampen im Mellowpark. Die Sonne scheint mittlerweile und Lara möchte noch ein bisschen fahren. Vorher muss sie aber nochmal weg und einen Wischer holen, um das Regenwasser abzuziehen. Sie tut es eben mit Leidenschaft.