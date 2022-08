Para-Kanu bei den European Championships EM inklusiv: Para- und olympische Sportler starten gemeinsam Stand: 20.08.2022 21:31 Uhr

Nachhaltig und inklusiv wollen die European Championships in München sein. Daher finden bei der Kanu- und im Ruder-EM auf der Regattastrecke in Oberschleißheim auch Para-Wettbewerbe statt. Der Doppelpass kam gut an - und soll im besten Fall noch nicht das Ende des Zusammenwachsens sein.

Von Johannes Kirchmeier, München

Es war ein Zentimeter-Krimi beim Zieleinlauf zwischen dem deutschen Kanuten Jacob Schopf und dem Ungarn Adam Varga an der Regattastrecke in Oberschleißheim. So eng war es im Kajak-Einer, dass der Sieger Schopf erst einige Sekunden später registrierte, dass wirklich er die Nase vorne hatte.

Der Höhepunkt auf dem Oberschleißheimer Wasser war dieses Foto-Finish am Freitag (19.08.2022) jedoch noch lange nicht. Danach gab es eine Reihe weiterer Entscheidungen, allesamt im Para-Sport. Das deutsche Team errang in den sechs Finals einen kompletten Medaillensatz.

Erstmals treten Para-Athleten bei den European Championships an

Die Veranstalter des Sport-Events in München wollen nicht nur nachhaltige Spiele ausrichten, sondern auch inklusive. Daher sieht man beispielsweise auf den Wegen immer mal wieder Rampen für Rollstuhlfahrer aus Legosteinen. Im Rudern und Kanurennsport treten zudem paralympische Athleten in ihren Startklassen an, ihre Medaillen fließen in den Medaillenspiegel ein.

In den beiden Bootssportarten finden Welt- und Europameisterschaften für Sportler mit und ohne Beeinträchtigung eigentlich schon lange zur selben Zeit am selben Ort statt, nur bei den European Championships in Glasgow 2018 eben nicht. Daher handelt es sich in München um eine EC-Premiere: "Es ist einfach eine große Freude, ein Teil der großen Sportgemeinschaft zu sein" , sagte André Brendel, Bundestrainer der Para-Kanuten.

Ex-Olympia-Athletin Marchand rudert bei Para-Debüt zu Bronze

Bei den Para-Ruderern feierte in der vergangenen Woche auch eine ehemalige Olympia-Athletin ihr Debüt: Kathrin Marchand, die nach Rio de Janeiro 2016 ihre Ruderkarriere beendet hatte. Nach einem Schlaganfall greift die 31-Jährige im Para-Sport wieder an. Wenige Tage vor der EM in München wurde sie klassifiziert, dann rückte sie nach zwei Ausfällen direkt in den deutschen Mixed-Vierer und holte mit dem Boot Bronze.

Sie bemerkte in Oberschleißheim "durch die Integration in den olympischen Sport viel mehr Aufmerksamkeit auch auf den Para-Sport, der dem olympischen Sport in keiner Weise nachsteht" .

DBS-Präsident Beucher für weitere Inklusion

Das kommt im Übrigen auch bei den Beobachtern an. Walter Heiß, der schon bei Olympia 1972 als Volunteer an der Regattastrecke arbeitete und das nun wieder macht, vergleicht: "Toll finde ich gegenüber früher, dass es die Damen-Disziplinen sind, die Herren-Disziplinen, aber auch die Para-Disziplinen nicht hinten irgendwann drangehängt werden. Da braucht man nicht über große Begriffe reden, sondern da wird das einfach praktiziert." Er hofft, dass das in Zukunft Standard werde.

Damit trifft er auch den Nerv von Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Der wünscht sich bei künftigen Events noch mehr Inklusion von Para-Wettbewerben. Zwei Sportarten sollen nur der Anfang sein: "Immer da, wo es möglich ist, sollte man die Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung möglich machen und fördern. So wünschen wir uns das für zukünftige Veranstaltungen dieser Art" , sagte Beucher der „Rheinischen Post“.

Olympia mit Paralympics? Für Athleten noch zu früh

Bei großen Events mit vielen Sportarten wie Olympia zum Beispiel gibt es gelebte Inklusion schließlich selten, da finden die Paralympics in der Regel zwei Wochen nach den Olympischen Spielen statt, bislang wohl auch schlicht aus Platzgründen in den Olympischen Dörfern und drumherum. "Ich glaube, gerade bei so einem Multisport-Event hier in München, wo das ja auch unbedingt gewollt war, dass Para-Wettbewerbe stattfinden, können wir zeigen, dass das zusammen funktioniert" , sagt der Para-Ruderer Marc Lembeck, ebenfalls Teil des erfolgreichen Mixed-Vierers.

Führt ihn das vielleicht auch bald mal zu Olympia statt zu den Paralympics? "Da wir gerade in diesem inklusiven Zeitalter leben: vielleicht nicht in vier oder in acht Jahren, vielleicht auch nicht in zwölf. Aber irgendwann wäre es doch schön und denkbar" , sagt der Schlagmann Lembeck.

Im Rudern polieren Deutschlands Para-Athleten die Bilanz auf

Schließlich haben ihm und den anderen Sportlerinnen und Sportlern die anderthalb Wochen in München Freude bereitet: "Drumherum ist ein Riesenhype" , sagt Lembeck. "Man merkt einfach, dass die Leute wie angezündet sind, die Euphorie schwappt dann vom Publikum auch aufs Wasser über."

Im Rudern haben er und seine Kolleginnen und Kollegen die ansonsten so miserable Bilanz des Deutschen Ruderverbandes (DRV) ganz nebenbei auch noch aufpoliert. Sie gewannen in weniger Wettbewerben zwei Medaillen, die olympischen Sportler gerade einmal eine.