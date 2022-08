European Championships Radsport-EM: Reusser verteidigt Zeitfahr-Titel Stand: 17.08.2022 15:29 Uhr

Marlen Reusser heißt die alte und neue Titelträgerin bei den Europameisterschaften im Einzelzeitfahren. Die deutschen Frauen hatten mit den Medaillen nichts zu tun.

Von Michael Buchartz

Im Einzelzeitfahren der Frauen haben die deutschen Starterinnen Lisa Klein und Lisa Brennauer am Mittwoch (17.08.2022) die Medaillenränge deutlich verpasst. Die 24 Kilometer rund um das Städtchen Fürstenfeldbruck im Münchner Umland legte die Schweizer Titelverteidigerin Marlen Reusser in 30:59.90 Minuten am Schnellsten zurück.

Deutsche Frauen ohne Chance

Zweite wurde die niederländische Radsportlerin Ellen van Dijk mit gerade einmal fünf Sekunden Rückstand vor ihrer Landsfrau Riejanne Markus auf dem Bronzerang. Brennauer kam auf Platz 12, Klein hatte als 22. rund dreieinhalb Minuten Rückstand. Beide hatten jedoch in der Vorbereitung mit Corona zu kämpfen.

Für Brennauer war es das letzte Zeitfahr-Rennen ihrer Karriere. Nach den European Championships in München beendet sie ihre sportliche Laufbahn, am letzten Tag der Spiele steht noch das Straßenrennen an.