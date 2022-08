European Championships Lückenkemper gibt grünes Licht für Staffel-Start Stand: 20.08.2022 16:11 Uhr

Europameisterin Gina Lückenkemper hat grünes Licht für einen Start im EM-Finale der 4x100m-Staffel gegeben.

"Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass sich das Bein beim heutigen Test so gut angefühlt hat, dass ich das Team aktiv auf der Bahn unterstützen kann", teilte die deutsche Meisterin bei Instagram mit.

Lückenkemper mit Chancen auf zweite EM-Medaille

Die 25-Jährige kann damit am Sonntag (21.22 Uhr) ihr zweites Gold bei den Titelkämpfen im Münchner Olympiastadion gewinnen. Lückenkemper war bei ihrem überraschenden Triumph über 100 m am Dienstagabend kurz nach dem Ziel gestürzt und hatte sich mit den eigenen Spikes eine Wunde am linken Bein zugezogen. Diese musste mit acht Stichen genäht werden.

Deutschland erreicht mit fünftschnellster Zeit Finale

Den Vorlauf, in dem Deutschland ohne Risiko bei den Wechseln die fünftbeste Zeit gelaufen war, hatte Lückenkemper wie auch Tatjana Pinto (Wattenscheid) am Freitag ausgelassen. Pinto pausierte wegen muskulärer Probleme aus "Sicherheitsgründen", wie Sprint-Bundestrainer Ronald Stein berichtete.

Das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hat bei der EM Goldchancen. Pinto, Alexandra Burghardt (Burghausen), Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) hatten sich bei der WM in Eugene nur den USA und Jamaika geschlagen geben müssen und Bronze gewonnen.