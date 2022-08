European Championships Männer-Sprint-Staffel mit Deutschem Rekord ins EM-Finale Stand: 19.08.2022 12:36 Uhr

Die deutschen Sprint-Staffeln haben bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München die Vorläufe souverän absolviert. Das Männer-Quartett stellte sogar einen Deutschen Rekord auf. Auch beide Langsprintstaffeln stehen im Finale.

Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah liefen 37,97 Sekunden - schneller war noch kein deutsches Quartett. Kranz legte glänzend vor, die Wechsel klappten, und so konnte Schlussläufer Ansah-Peprah den Rekord perfekt machen. "Richtig geil, hat super Spaß gemacht, das war mega", sagte Kranz direkt danach im Olympiastadion. Den bisherigen Rekord von 37,99 Sekunden hatte die Staffel in der gleichen Besetzung erst am 3. Juni in Regensburg aufgestellt. Es war die schnellste Zeit aller EM-Halbfinalisten. Bei der WM war die Staffel im Vorlauf ausgeschieden.

Die Frauen-Staffel wurde in ihrem Halbfinale Zweite hinter Frankreich. Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Jessica-Bianca Wessolly und Rebekka Haase erreichten nach 43,33 Sekunden das Ziel, bei Frankreich waren es 43,24 Sekunden. Insgesamt wurde die deutschen Frauen, die noch ohne Europameisterin Gina Lückenkemper antraten, Halbfinal-Fünfte.

video European Championships Leichtathletik: 4x100m-Staffel-Halbfinale der Frauen Leichathletik bei den European Championships: Das Halbfinale der 4x100m-Staffel der Frauen im Re-Live.

Lückenkemper-Teilnahme entscheidet sich erst am Samstag

Lückenkemper fehlte wegen einer Wunde am linken Knie, die nach ihrem Sieg am Dienstagabend genäht werden musste. Sie hatte sich bei einem Sturz mit ihren Spikes selbst verletzt. Die Entscheidung über ihre Teilnahme am Staffel-Finale dürfte ihren Worten zufolge erst am Samstag fallen. Alexandra Burghardt hatte ihre Teilnahme am Vorlauf zunächst offen gelassen, nachdem sie am Donnerstagabend über 200 Meter in das Finale am Freitagabend eingezogen war. Bei der WM im Juli hatte die deutsche Staffel überraschend Bronze geholt.

Männer-Staffel über Stadionrunde als Wimpernschlagfinale

Eine Zitterpartie wurde der Finaleinzug für die Männer-Staffel über 400 Meter. Das deutsche Quartett lag zwischenzeitlich auf Rang sechs, arbeitete sich dann durch Patrick Schneider scheinbar deutlich auf Position drei vor, ehe Belgiens Schlusspurt Manuel Sanders noch mächtig in die Bredouille brachte. Am Ende entschied das Zielfoto mit 0,01 Sekunden für die DLV-Staffel.

video European Championships Leichtathletik: 4x400m-Staffel-Halbfinale der Frauen und Männer Leichathletik bei den European Championships: Die beiden Halbfinals der 4x400m-Staffeln der Frauen und Männer mit deutscher Beteiligung im Re-Live.

DLV-Frauen Staffel profitiert von Disqualifikation

Bei den Frauen starteten Alica Schmidt, Mona Mayer, Jessica-Bianca Wessolly und Luna Thiel für den DLV. Wessolly hatte zuvor schon die Sprint-Staffel absolviert. Das Quartett landete hinter den Niederlanden, Irland und der Schweiz auf Rang vier in 3,27,92 Minuten. Das hätte nicht gereicht, aber eine Tschechin war im Lauf zuvor auf die Bahnmarkierung gelaufen - ihre Disqualifikation war das Glück der Deutschen.

Lokalmatadorin Hering überrascht über 800 Meter - Kolberg im Pech

Lokalmatadorin Christina Hering zog überraschend ins Finale über 800 m (Samstag, 20.15 Uhr) ein. Die 27-Jährige qualifizierte sich nach 2:00,86 Minuten als Vierte ihres Halbfinales über die Zeit für den Endlauf. Majtie Kolberg (Ahrweiler) reichte ihre Saisonbestleistung von 2:01,20 Minuten nicht zum Weiterkommen. Sie scheiterte nur um 0,08 Sekunden. Tanja Spill (Dormagen) war im Vorlauf ausgeschieden. Auch die Olympia-Zweite, Vizeweltmeisterin und Topfavoritin Keely Hodgkinson aus Großbritannien steht im Finale, Schnellste im Halbfinale war die Französin Renelle Lamote (2:00,23).

Hochsprung: Jungfleisch steht im EM-Finale

Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) steht ebenfalls EM-Finale. Die Bronzemedaillengewinnerin von Berlin 2018 zog mit übersprungenen 1,87 m in das Finale am Sonntag (19.05 Uhr) ein. Die für die sichere Qualifikation genügende Höhe von 1,94 m musste am Freitagvormittag im Münchner Olympiastadion nicht aufgelegt werden, um die zwölf besten Springerinnen zu ermitteln. Die zweite deutsche Athletin Bianca Stichling (Leverkusen/1,83) schied aus.

Speerwerfer Weber und Hofmann im Finale - Röhler scheitert

Julian Weber greift dagegen im Finale (Sonntag, 19.50 Uhr) nach seiner ersten großen Medaille. Der Mainzer schaffte im Regen zwar nicht die eigentlich geforderten 83,50 m, kam mit 80,99 m aber souverän weiter. Auch Andreas Hofmann (77,29/Mannheim) steht im Finale. Unter schwierigen Bedingungen war nur der Olympia-Zweite und WM-Dritte Jakub Vadlejch mit 81,81 m besser in der Qualifikation als Weber.

Rio-Olympiasieger und Titelverteidiger Thomas Röhler (Jena) scheiterte nach einer schwachen Vorstellung bereits in der Qualifikation des Speerwurfs. Der 30-Jährige kam nicht über 71,31 m hinaus und landete in der ersten Gruppe damit auf dem letzten Platz. Röhler, der zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, übertraf zuletzt 2019 die 80-Meter-Marke. Die Saisonbestleistung des Thüringers steht bei 72,51 m. Für die EM im Olympiastadion besaß er als Europameister von 2018 eine Wildcard. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (Offenburg) hatte seinen Start bei der EM verletzungsbedingt absagen müssen.