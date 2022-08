European Championships Gehen: Linke feiert überraschend Silber Stand: 16.08.2022 11:13 Uhr

Geher Christopher Linke hat bei den European Championships in München mit Silber den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Linke musste sich am Dienstag (16.08.2022) über 35 km nur dem Spanier Miguel Angel Lopez, der in 2:13:56 Stunden gewann, geschlagen geben. Der Deutsche kam knapp 2:40 Minuten danach ins Ziel und feierte die Medaille mit der deutschen Fahne. "Das ist eine schöne Fahne vom Team D. Die haben wir mal bei Olympia bekommen. Aber ich gebe sie nachher wieder an den Inhaber zurück" , sagte der überglückliche neue Vize-Europameister glücklich am Sportschau-Mikrofon.

Bronze ging nach Italien zu Matteo Giupponi. Auf den fünften Rang kam der Olympia-Zweite über 50 km, Jonathan Hilbert. Der Thüringer stellte ebenso wie Link eine neue persönliche Bestleistung auf.Das gute deutsche Ergebnis komplettierte Carl Dohmann als Achter.

video European Championships Gehen: Der Zieleinlauf von Christopher Linke Christopher Linke gewinnt bei den European Championships überraschend die Silbermedaille im Gehen - sein Zieleinlauf