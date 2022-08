European Championships Kletterin Hannah Meul erreicht Boulder-Finale Stand: 14.08.2022 11:21 Uhr

Im Boulder-Halbfinale hat die Deutsche Hannah Meul ihre Topform aus der Qualifikation bestätigt und sich für das Finale am Nachmittag qualifiziert.

Von Nicole Schmitt

Die zweite deutsche Starterin, Alma Bestvater, verpasste den Finaleinzug deutlich.

Meul beginnt stark, Bestvater mit Pech

Hannah Meul machte aus deutscher Sicht den Anfang. Und was für einen! Gleich am ersten Boulder erreichte die 21-Jährige das Top und brauchte dafür lediglich zwei Versuche. Dafür bekam sie eine Wertung von 24,9 Punkten.

Die zweite deutsche Starterin verpasste dieses Kunststück nur ganz knapp. Denn eine Hand hatte auch Alma Bestvater schon am Top, konnte die Position dann aber nicht lange genug halten. Auch der zweite Versuch sah vielversprechend aus, doch am Ende ging Bestvater, die bei der EM ihr Comeback nach zwei langwierigen Verletzungen feierte, die Zeit aus. Für das Erreichen der Zone bekam sie eine Wertung von drei Punkten.

Bestvater verpasst Finale

Am zweiten und dritten Boulder lief es für Bestvater leider nicht besser. Ohne weitere Wertung ging sie an den vierten und letzten Boulder. Hier erreichte sie noch einmal die Zone und beschloss das Halbfinale mit insgesamt sechs Punkten. Damit war der Traum vom Finale geplatzt, denn nur die besten Sechs schafften den Sprung in die Endrunde am Nachmittag (16:00 Uhr).

Meul will im Finale "einfach geil klettern"

Mit dabei sein wird dann Hannah Meul, die einen starken Wettkampf kletterte und drei von vier Tops erreichte. Mit dieser Leistung war die Frechenerin Zweitbeste im gesamten Halbfinalfeld und geht mit Medaillenhoffnungen ins Finale am Königsplatz. "Dann will ich einfach geil klettern", sagte Meul freudestrahlend nach dem Wettkampf. Der Sieg dürfte nur über die Topfavoritin Janja Garnbret gehen. Im Halbfinale toppte sie alle vier Boulder.