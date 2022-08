European Championships Kletterin Meul in der Kombination auf Medaillenkurs Stand: 17.08.2022 16:51 Uhr

Silber im Bouldern hat Hannah Meul bereits in der Tasche. Heute greift die 21-Jährige auch in der Kombination an. Nach der ersten von zwei Disziplinen liegt sie auf Medaillenkurs.

Von Nicole Schmitt

Bislang läuft für Hannah Meul alles nach Plan. Im Kombinationswettkampf, der sich aus Bouldern und Lead zusammensetzt, rangiert die deutsche Kletterin aktuell auf Ranz zwei. Nach Silber im Boulder-Wettkampf könnte sie ihre zweite Medaille bei den Europameisterschaften gewinnen.

Favoritin Garnbret in eigener Liga, enger Kampf um Silber und Bronze

In der ersten der zwei Disziplinen, dem Bouldern, zeigte Meul eine starke Leistung und erreichte an drei der vier Boulder das Top. Nur die Topfavoritin Janja Garnbret aus Slowenien war besser. Sie toppte alle vier Boulder.

Im Lead dürfte Garnbret Gold kaum noch zu nehmen sein, denn mit 99,9 Punkten hat sie schon einen großen Vorsprung auf Meul mit 80,9 Punkten.

Der Kampf und Silber und Bronze verspricht aber spannend zu werden, denn Meul teilt sich den zweiten Platz aktuell mit der punktlgeichen Slowenin Mia Krampl. Jessica Pilz aus Österreich und die Ukrainerin Ievgeniia Kazbekova liegen mit 80,6 Punkten nur knap dahinter.