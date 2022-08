European Championships Thordsen im zweiten Anlauf - drei Kanu-Boote weiter Stand: 19.08.2022 10:21 Uhr

Die deutschen Kanuten haben sich am 2. Tag der EM in München-Oberschleißheim bislang keine Blöße gegeben. Drei Boote zogen in die Finalläufe ein.

Im zweiten Versuch kam Jakob Thordsen weiter, der am Vortag als einziges deutsches Boot in das Halbfinale musste - dort gewann der Niedersachse sein Halbfinale über 1000 Meter . Ebenfalls erfolgreich waren die Männer von Vize-Weltmeister Deutschland im Kajak-Vierer über 500 Meter. Platz drei reichte den deutschen Frauen, auch sie paddelten über über 500 Meter.