European Championships Beachvolleyball - Borger/Sude verpassen EM-Halbfinale 19.08.2022

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben das Halbfinale bei der Heim-EM in München verpasst.

Das Düsseldorfer Duo scheiterte im Viertelfinale am Freitag mit 0:2 (18:21, 18:21) an den Europameisterinnen von 2019 Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland. Damit haben bei den Frauen nur noch Chantal Laboureur und Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) eine Chance auf die Teilnahme an der Vorschlussrunde.

Im Viertelfinale treten die deutschen Meisterinnen am Mittag (13.15 Uhr) gegen die Titelverteidigerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner aus der Schweiz an. Bei den Männern spielen Nils Ehlers und Clemens Wickler im Achtelfinale gegen die Österreicher Christoph Dressler/Alexander Huber (15 Uhr).