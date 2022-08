European Championships Bahnrad-EM - Reinhardt holt Silber im Ausscheidungsrennen Stand: 14.08.2022 20:31 Uhr

Die deutsche Bahnrad-Equipe hat sich die nächsten EM-Medaillen gesichert. In der Ausscheidung gewann der Berliner Theo Reinhardt Silber, auch im Sprint ist eine Medaille bereits klar.

Von Christian Kerber

Die deutschen Bahnradsport-Asse sind auch am Sonntag (14.08.2022) auf der EM-Erfolgssur geblieben. Vor 1.700 Zuschauern auf der Messe München wurde Theo Reinhardt im Ausscheidungsrennen Zweiter. Nur Weltmeister Elia Viviani (Italien) war besser. Dritter wurde der Belgier Jules Hesters.

Der Berliner Reinhardt, Ersatzfahrer für den im Straßenrennen benötigten Roger Kluge, lag von Anfang an sehr gut im Feld der 18 Teilnehmer. Alle zwei Runden wurde ein Athlet aussortiert. Als nur noch zwei übrig blieben, setzte Viviani im richtigen Moment zum Schlusssprint ein - und ließ Reinhardt keine Chance. Bislang war der 21-jährige Reinhardt zweimal Weltmeister, im Zweier-Mannschaftsfahren mit Roger Kluge.

Hinze und Friedrich sprinten um Podestplätze

Zuvor hatte das Duo Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich im Sprint das Halbfinale erreicht. Damit hat der Bund Deutscher Radfahrer auf jeden Fall eine weitere Medaille sicher. Im 200-Meter-Oval gab es bis Sonntag bereits fünfmal Gold und zweimal Silber. Hinze und Friedrich hatten am Freitag Gold im Teamsprint gewonnen. Hinze gewann am Samstag zudem das 500-Meter-Zeitfahren.

Hinze und Friedrich im Viertelfinale unbesiegt

Im Sprint-Viertelfinale besiegte die Cottbuserin Hinze die Britin Sophie Caldwell in der Serie "Best of three" 2:0, im ersten Lauf musste sie ein wenig bangen. Ebenfalls nach nur zwei Rennen kam Friedrich weiter. Die Magdeburgerin distanzierte die Ukrainerin Alexandra Lochwinjuk und fuhr im zweiten Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 66 km/h. Hinze reichten 62 km/h.

Ebenfalls im Halbfinale stehen Laurine van Riessen (Niederlande) und die EM-Dritte von 2021, Mathilde Gros (Frankreich). Van Riessen war bei Olympia 2021 in Tokio schwer gestürzt. Sie hofft in München auf Wiedergutmachung.

Punktefahren: Weltmeisterin nicht zu schlagen

Im Punktefahren über 25 km, das sind 125 Runden, setzte sich Weltmeisterin Lotte Kopecky durch. Die Belgierin hatte bereits im Ausscheidungsrennen am Samstag vorne gelegen. Silber ging an Silvia Zanardi (Italien) vor Victoire Berteau (Frankreich). Lena Charlotte Reißner aus Gera wurde im Feld der 18 Starterinnen Zwölfte.