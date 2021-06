Bewährungsprobe für Englands neues Prunkstück

Die Debatten auf der Insel haben sich verschoben

Vor dem Achtelfinale an diesem Dienstag gegen Deutschland ist Erstaunliches zu beobachten bei den Engländern. Die Debatten haben sich verschoben. Thema sind die Torflaute von Harry Kane und die ideale Besetzung für das offensive Mittelfeld. Über die Defensive wird nicht mehr diskutiert. Weil es nichts zu diskutieren gibt.

England ist ohne Gegentor durch die Vorrunde gekommen, zum ersten Mal seit der WM 1966, die bekanntlich mit dem Titel endete. Davon ist die Mannschaft bei der EM zwar noch weit entfernt. Aber fest steht, dass die Defensive zur allgemeinen Überraschung stärkster Mannschaftsteil ist. Nur insgesamt drei Schüsse ließ England gegen Kroatien (1:0), Schottland (0:0) und Tschechien (1:0) zu.

Pickford half, ein nationales Trauma zu überwinden

Sie wurden allesamt pariert von Torwart Jordan Pickford. Er half vor drei Jahren, bei der WM in Russland, ein nationales Trauma zu überwinden, als er im Achtelfinale gegen Kolumbien den Elfmeter von Carlos Bacca hielt. Zum ersten Mal seit 1996 gewann England mal wieder ein Elfmeterschießen. Pickfords Heldentat vermag es aber nicht, seine Leistungen seitdem beim FC Everton zu überstrahlen.

Die sind gemischt. “Erratic” ist ein Wort, mit dem der Torwart oft beschrieben wird – launig, unberechenbar, fahrig. In der abgelaufenen Saison foulte er Liverpools Abwehrchef Virgil Van Dijk so schwer, dass dieser einen Kreuzbandriss erlitt. Wäre Pickfords Herausforderer Nick Pope vom FC Burnley nicht mit Knieproblemen für die EM unpässlich, hätte er wohl um seinen Platz als Nummer eins kämpfen müssen. So ist er gesetzt, und wie meistens in der Nationalmannschaft gibt es nichts zu beanstanden an seinen Leistungen.