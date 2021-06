Das DEB-Team siegte am Dienstagabend (01.06.2021) nach hartem Kampf mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) und sicherte sich somit die Teilnahme an der Runde der letzten Acht. Aufgrund der vorherigen Ergebnisse in anderen Spielen hätte der Mannschaft von Toni Söderholm auch ein Punkt zum Weiterkommen gereicht.

John Peterka (03:16) und Marcel Noebels (06:40) brachten die Deutschen früh in Führung, Rodrigo Abols (25:55) verkürzte im Mitteldrittel für die Letten.

Starker Start - am Ende mit Disziplin ins Ziel

Gerade im ersten Spielabschnitt zeigten die Deutschen sich unbeeindruckt von den letzten Rückschlägen und brachten eine konzentrierte Leistung aufs Eis - die Führung nach zwanzig Minuten war folgerichtig. Doch die Gastgeber bissen sich vor allem im Mitteldrittel zurück in die Partie und kamen verdient durch Abols zum Anschlusstreffer.

Die Pausenansprache von Söderholm zeigte nun aber offenbar Wirkung und die DEB-Auswahl fand wieder zurück zum disziplinierten Spiel der Anfangsphase, verteidigte aktiver, hatte in Mathias Niederberger einen sicheren Rückhalt im Tor und brachte somit den Vorsprung über die Zeit.

sid/red/dpa | Stand: 01.06.2021, 21:25