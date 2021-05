Eishockey WM - DEB-Auftakt gegen coronageplagte Italiener

Während sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft so normal wie derzeit möglich auf das erste WM -Spiel gegen Italien vorbereitet (Freitag ab 15 Uhr im Live-Ticker), versinkt der Gegner im Corona-Chaos.

Die "Azzuri" hatten in der Vorbereitung 15 Coronafälle, erst zwei Spieler sind wieder zurückgekehrt sind. Drei Testspiele mussten ausfallen und Italiens kanadischer Coach Greg Ireland muss coronabedingt aus dem Homeoffice arbeiten. Auch er wird das Auftaktspiel der Gruppe B bei der WM im lettischen Riga verpassen.

Deutsches Team hat hohe Ziele

Tobias Rieder von den Calgary Flames

Aber die deutschen Spieler lässt all das kalt - sie haben sich nämlich etwas vorgenommen. "Wir schauen bloß auf uns. Es ist ein kurzes Turnier, es kommt drauf an, dass wir in die Gänge kommen" , sagt zum Beispiel NHL -Stürmer Tobias Rieder.

Das Viertelfinale, das die DEB -Auswahl bei den vergangenen vier Turnieren dreimal erreicht hat, soll diesmal nicht Endstation sein. "Ich glaube an mehr" , sagte der Mannheimer Stürmer Nico Krämmer und stimmte in die forschen Töne seiner Mitspieler in den vergangenen Tagen ein. Das Halbfinale ist als Ziel ausgerufen worden.

Fahrstuhlmannschaft Italien

Ein Sieg gegen Italien, das im vergangenen Jahrzehnt verlässlich zwischen Abstieg in die B-WM und Wiederaufstieg in die A-WM pendelte, ist eine absolute Pflichtaufgabe. "Das ist ein Spiel" , sagte Korbinian Holzer, "das wir gewinnen müssen" .

Deutschland läuft zwar mit lediglich einem aktuellen NHL-Profi (Rieder) auf, nimmt sich aber die Finnen zum Vorbild, die bei der jüngsten WM 2019 ohne NHL-Stars überraschend das Turnier gewannen.

Auch ist die deutsche Mannschaft vergleichsweise jung und unerfahren. Nur sechs Spieler sind 30 Jahre und älter - gleich zwei Youngster haben in ihrem Pass das Geburtsjahr 2002 stehen. Aber das Team ist talentiert.

Große Teile des Perspektivteam 2026 tritt an

Notgedrungen muss auch Italien mit Talenten antreten - deutlich früher als gewollt. Auf Grund der vielen Coronafälle wird das Team größtenteils als Perspektivspielern bestehen, die eigentlich erst bei den heimischen Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina 2026 auf ihrem Zenit angelangt sein sollen. In ihrer Not haben die "Azzuri" gar einen 16 Jahre alten Torhüter im Kader.

Insgesamt fünf Spieler könnten noch zum Kader dazustoßen, wenn sie ihre Covid-Infektionen gut überstehen und negativ getestet werden, darunter auch der Star des Teams Thomas Larkin von den Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

"Viele denken vielleicht, es wäre einfacher gewesen, die weiße Flagge zu hissen" , erklärt der italienische Verbandspräsident Andrea Gios die komplizierte Situation: "Aber wir schulden es dem blauen Trikot." Deshalb wolle man die Weltmeisterschaft spielen, die man sich durch den Nicht-Abstieg 2019 in Bratislava erkämpft hatte.

Deutsches Team hat Coronafall hinter sich

Auch in der deutschen WM-Vorbereitung hatte es einen Coronafall gegeben. Co-Trainer Matt McIlvane ist nun aber nach Riga nachgereist und Teil des Trainerstabs von Bundestrainer Toni Söderholm.

Moritz Seider

Das Coronavirus ist auch bei der Eishockey-WM allgegenwärtig. Sorgen um ihre Gesundheit machen sich die deutschen Spieler aber nicht. "Ich fühle mich super sicher" , sagte Moritz Seider: "Wir werden fast täglich getestet, das gibt uns ein sicheres Gefühl. Wir werden sicher von A nach B gebracht, ich gehe sehr entspannt an das Ganze ran."

Entspannung ist während des Turniers dann aber schwierig. Bereits 20 Stunden nach dem Auftaktmatch gegen Italien wartet am Samstag mit Norwegen ein deutlich stärkerer Gegner.

Stand: 20.05.2021, 14:30