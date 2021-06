USA - Slowakei

Nach der Vorrunde gelten die USA als Geheimfavorit des Turniers. Nach dem 1:2 zum Start gegen Finnland räumten die "US-Boys" alles ab, was sich ihnen in den Weg stellte und fuhren sechs Siege in Serie ein. Sehr beachtlich ist das Torverhältnis. In sieben Spielen kassierten die USA gerade mal acht Gegentreffer - so wenige wie kein anderes Team bei der WM .

Dass die Slowakei mit den Großen mithalten kann, bewies sie in der Vorrunde gegen Russland. Da holte der Weltranglisten-Neunte erstmals seit 2004 bei einer WM mal wieder einen Sieg gegen den 27-maligen Titelträger.

Nach gutem Start mit drei Siegen brachen die Slowaken dann aber ein und qualifizierten sich als Vierter für das Viertelfinale. Vor allem die klaren Niederlagen gegen die Schweiz (1:8) und Tschechien sollten zu denken geben. Zudem haben die Slowaken mit 17 Treffer den schlechtesten Offensivwert aller acht Teams - was gegen die bis hierhin beste Turnierabwehr nichts Gutes bedeutet. Dem in diesem Jahr sehr jungen Team fehlt zudem die Erfahrung in K.o. -Duellen.

Schweiz - Deutschland

Das Duell der Nachbarn ist eines auf Augenhöhe. An ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft gegen die "Eidgenossen" haben die Deutschen zudem gute Erinnerungen. Denn der einzige Viertelfinalerfolg, den eine deutsche Auswahl je feiern konnte, gelang 2010 bei der Heim- WM - gegen die Schweiz.

Nach gutem Start ins Turnier konnten die Deutschen erst am letzten Vorrundenspieltag gegen Lettland das Viertelfinale perfekt machen. Da waren längst schon durch. Etwas überraschend wurden sie in ihrer Gruppe Zweiter hinter Russland und besiegten unter anderem Tschechien und die Slowakei. Auch deshalb ist der Vizeweltmeister von 2018 leicht favorisiert.

Der deutsche Bundestrainer Toni Söderholm hofft, dass das Duell mit dem Erzrivalen zusätzlich Kräfte freisetzt. "Rivalitäten sind mit die besten Sachen im Sport" , sagte der Finne: "Ich hatte als Spieler selber das Glück, einige große Derbys zu erleben. Es sind noch mal ein paar Prozent Reiz, ein paar Prozent Kampfgeist, die mit ins Spiel kommen. Es ist ein Spiel, bei dem du rausgehst und sagst: Jetzt raus mit den Emotionen, alles raus. Das sind für Sportler die allerschönsten Momente."

Russland - Kanada

Vom Papier her hätte die Partie auch das Endspiel der WM sein können, jetzt treffen Russland und Kanada schon im Viertelfinale aufeinander. Das liegt vor allem am 36-maligen Weltmeister aus Kanada. Die "Ahornblätter" legten einen historisch schwachen Turnier-Start aufs Eis und kassierten Pleiten gegen Lettland, die USA , Deutschland und Finnland.

Das Team profitierte am letzten Vorrundenspieltag vom 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Lettland. Wäre das Spiel in die Verlängerung gegangen, wäre die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland vorzeitig ausgeschieden - und hätte erstmals in der WM -Geschichte den Viertelfinaleinzug verpasst.

Dort geht es jetzt allerdings gegen Rekordweltmeister Russland. Die "Sbornaja" gewann die Gruppe A und kassierte dabei nur gegen die Slowakei eine Niederlage. Dennoch ist das Team von Trainer Valeri Bragin weit von der Dominanz vergangener Jahre entfernt. Die Siege gegen Tschechien (4:3) und Schweden (3:2 n.P.) fielen eher glücklich aus. Der Respekt vor Kanada ist riesengroß, daran ändert auch die durchwachsene Vorrunde nichts - und ein Sieg der Kanadier im Prestigeduell ist durchaus möglich.

Finnland - Tschechien

Bei der vergangenen WM sorgten die Finnen für eine Sensation. Sie warfen beim Turnier in Bratislava im Halbfinale Russland aus dem Turnier und setzten sich dann im Finale gegen Kanada durch und holten den Titel - und das alles mit einem damals recht jungen Team. Klar, dass die Finnen auch jetzt wieder zu den Favoriten zählen, zumal sie auf dem Papier mit Spielern aus der nordamerikanischen NHL und der russischen KHL besser besetzt sind.

In der Vorrunde lief es nicht immer souverän. Gleich dreimal musste "Suomi" in die Verlängerung. Aber, und das ist bemerkenswert: Die Finnen sind das einzige Team, das nach regulärer Spielzeit ungeschlagen blieb.

Die Tschechen sicherten sich erst am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen die Slowakei Platz drei in ihrer Gruppe und holten insgesamt nach regulärer Spielzeit nur drei Siege. Auch wenn die Tschechen immer noch ein großer Name sind im Eishockey, gegen den Weltmeister aus Finnland sind sie Außenseiter.

sid/red/dpa | Stand: 02.06.2021, 09:25