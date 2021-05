Video: DFB-Pokal: Frankfurt gegen Wolfsburg - die Siegerehrung

Sportschau. . 08:27 Min. . Das Erste.

Der VfL Wolfsburg hat Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale in Unterzahl geschlagen. Die siebte Wolfsburger DFB-Pokal-Siegerehrung in Folge in voller Länge. | video