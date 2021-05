Ein Tor schöner als das andere: Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft hat beim 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)-Sieg im zweiten WM-Spiel gegen Norwegen nicht nur ein beeindruckendes Ergebnis geliefert, sondern auch technisch und spielerisch überzeugt. Ein besonderes Highlight am Samstag (22.05.2021): der Treffer zum entscheidenden 4:0 von Lukas Reichel, dem Jüngsten im Team.

"Sein Tor war einfach unglaublich", sagte Matthias Plachta. "Das zeigt seine individuelle Klasse. Auf so engem Raum die Scheibe so unters Dach zu legen, das kann nicht jeder. Da sieht man, dass er auf dem Niveau mitspielen kann und zu Recht im NHL-Draft so hoch gezogen wurde." Die Chicago Blackhawks hatten den Stürmer im vergangenen Jahr in der ersten Runde gewählt, ihn aber noch bei den Eisbären Berlin weiterspielen lassen.

Schon fünf Scorerpunkte für Lukas Reichel