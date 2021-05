Eishockey-WM - DEB-Team mit lockerem Auftaktsieg

Auf das deutliche 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) am Freitag (21.05.2021) gegen die Azzurri folgt am Samstagmittag gegen Norwegen (11.15 Uhr) die schwerere Aufgabe. Gegen die nach 15 Corona-Fällen ersatzgeschwächten und ohne Chefcoach angetretenen Italiener waren in Riga Marcel Noebels (35. Minute/39.), Tom Kühnhackl (16.), Moritz Müller (19.), Tobias Rieder (25.), Frederik Tiffels (28.), Lukas Reichel (38.), Matthias Plachta (43.) und Leo Pföderl (49.) erfolgreich.

Schönheitsfehler waren die Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Berlins Jonas Müller nach einem Bandencheck und insgesamt vier Gegentore durch Alex Petan (18.), Luca Frigo (19.), Anthony Bardaro (44.) und Kapitän Daniel Frank (45.).

Zuschauer wohl erst nach Pfingsten

Die Partie fand ohne Fans statt. WM-Gastgeber Lettland hofft im Turnierverlauf noch auf die Zulassung von Zuschauern. Eine Regierungs-Entscheidung dazu soll aber erst nach Pfingsten erfolgen.

Felix Brückmann im deutschen Tor kam zu seinem WM-Debüt. Der 30 Jahre alte Ersatzmann der Adler Mannheim hatte den Vorzug vor Mathias Niederberger vom deutschen Meister Eisbären Berlin erhalten.