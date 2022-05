Der Rekordweltmeister, der zum Auftakt Deutschland mit 5:3 besiegt hatte, bezwang am Sonntag (15.05.2022) in Helsinki Italien mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Travis Sanheim (16.), Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.), Kent Johnson (38.), Dysin Mayo (43.) und Noah Gregor (55.) erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro (13.) hatte die Italiener in Führung gebracht.

Deutschlands nächster Gruppengegner Frankreich (Montag, 19.20 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) holte im Außenseiterduell gegen Kasachstan mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) den ersten Sieg.