Eishockey-WM: Österreich feiert Überraschungserfolg gegen Tschechien

Bei der Eishockey-WM in Finnland hat Österreich beim 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen Tschechien seinen ersten Sieg im Turnier gefeiert. Dabei lag Österreich lange zurück: Roman Cervenka brachte die Tschechen in Führung (18.). Österreich kam erst 37 Sekunden vor der Schlusssirene durch Brian Lebler zum Ausgleich. Peter Schneider sorgte dann im Penaltyschießen für die Entscheidung. In der Gruppe B ist Tschechien (4 Punkte) Tabellenvierter, Österreich (3) Fünfter.