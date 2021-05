Eishockey-WM - Kanada muss nach Pleite gegen die USA schon zittern

Am Pfingstsonntag (23.05.2021) verlor Kanada auch das zweite Vorrundenspiel in Riga gegen den Erzrivalen USA mit 1:5 (0:1, 0:3, 1:1). Bereits am Freitag hatten die Kanadier das Auftaktspiel gegen Gastgeber Lettland 0:2 verloren.

Dritter Gegner ist am Montagabend (19.15 Uhr) das deutsche Team, das seine beiden Auftaktspiele gegen Italien (9:4) und Norwegen (5:1) gewonnen hatte.

Schweden mit nächster Pleite

Der elfmalige Weltmeister Schweden musste einen Tag nach dem 3:4 gegen Dänemark mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen Belarus seine zweite Pleite gegen einen Außenseiter einstecken. German Nesterow (41. Minute) schoss den Aufsteiger zum ersten WM-Sieg gegen die "Tre Kronor".

Finnland unterliegt Kasachstan

Auch Titelverteidiger Finnland blamierte sich mit einem 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen Aufsteiger Kasachstan. Den entscheidenden Penalty verwandelte Nikita Michailis. Wie Schweden startete auch der zwölfmalige Weltmeister Tschechien mit zwei Niederlagen.

Erster Sieg für Norwegen

Einen Tag nach der 1:5-Niederlage gegen die deutsche Nationalmannschaft feierte Norwegen seinen ersten Sieg. Das Team um die DEL-Spieler Mathis und Ken Andre Olimb setzte sich mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) gegen Italien durch. Der frühere Krefelder Mathis Trettenes war mit drei Toren der Matchwinner.

Slowakei quält sich gegen Großbritannien

In der Gruppe A verbuchte die Slowakei ihren zweiten Dreier - allerdings mit großen Problemen. Nach dem 5:2 gegen Belarus quälte sich der Weltmeister von 2002 gegen Außenseiter Großbritannien zu einem 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Das Siegtor erzielte Robert Lantosi (25.). Am Abend verbuchte die Schweiz ihren zweiten Dreier und bleibt Spitzenreiter Russland auf den Fersen. Nach dem 5:2 gegen Tschechien besiegten die Eidgenossen Dänemark durch das dritte Turniertor des NHL-Stürmers Timo Meier mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

dpa/sid | Stand: 23.05.2021, 21:39