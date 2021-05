Eishockey-WM - Kasachstan bleibt auf Erfolgskurs

Das Team aus der ehemaligen Sowjetrepublik feierte am Samstag (29.05.2021) mit 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) gegen Italien seinen vierten Sieg im sechsten Spiel und zog in der Gruppe B mit zehn Punkten an der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vorbei. Die deutsche Mannschaft, die am Mittwoch 2:3 gegen Kasachstan verloren hatte, trifft am Abend auf Titelverteidiger Finnland.

Im Schlussdrittel fiel das nicht wettbewerbsfähige Italien auseinander und kassierte acht Treffer. Der Außenseiter tritt aufgrund von Corona-Fällen im Vorfeld geschwächt bei der WM an. Je zweimal waren Roman Startschenko und Artjom Lichotnikow für Kasachstan erfolgreich. In seinem abschließenden Vorrundenspiel trifft der Aufsteiger am Montag auf Norwegen und hat gute Chancen auf einen weiteren Sieg.

Tschechien wahrt Chance auf K.o.-Runde

In der Gruppe A wahrte Tschechien seine Chance auf die K.o.-Runde. Nach dem 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Pflichtsieg gegen Großbritannien schob sich der zwölfmalige Weltmeister erstmals bei diesem Turnier unter die ersten vier in der Tabelle vor. Libor Sulak traf doppelt.

sid/dpa | Stand: 29.05.2021, 13:41