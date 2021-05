Eishockey-WM: Kasachstan verliert vor Duell mit DEB-Team

Gegen die USA verlor der Aufsteiger am Dienstag (25.05.21) erwartungsgemäß mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Zuvor hatten die Kasachen in Riga mit einem Sieg gegen Gastgeber Lettland überrascht und für eine Blamage von Titelverteidiger Finnland gesorgt. Beide Siege errang der Außenseiter nach Penaltyschießen.

USA rehabilitiert sich für Finnland-Pleite

Für die USA war es nach einem 1:2 gegen die Finnen und einem klaren 5:1 im Prestigeduell mit Kanada der zweite Sieg in der Vorrunde. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm geht mit drei Siegen aus drei Partien und dem Selbstbewusstsein vom ersten WM-Erfolg über Kanada seit 25 Jahren in das Duell mit Kasachstan am Mittwoch.