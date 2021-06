Mit einem breiten Grinsen sagte der deutsche Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm, dass er durchaus einen Kuchen erwarte, wenn er zurück ins Hotel komme. Kurz zuvor hatte seine Mannschaft durch einen Sieg über Lettland die Top-Nation Kanada gerade noch so im Turnier gehalten. Ob es diesen Kuchen jemals wirklich gab, ist zwar nicht überliefert, aber spätestens seit dem späten Sonntagabend (06.06.2021) wäre eigentlich ein zweiter Kuchen fällig.

Die Kanadier haben das deutsche Geschenk nämlich vergoldet. In der ersten Verlängerung im Finale gegen Finnland schlug Nick Paul zu und erzielte das entscheidende Tor. Kanada darf sich zum 27. Mal Eishockey-Weltmeister nennen und teilt sich diesen Rekord jetzt mit Russland.

Niederlage gegen Deutschland

Kanadas Nick Paul erzielt den Siegtreffer im WM-Finale gegen Finnland.

Die deutsche Hilfe für Kanada fing aber eigentlich schon viel früher an. Am dritten Spieltag traf das Eishockey-Mutterland auf Deutschland. Nach bereits zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen standen die "Ahornblätter" unter Zugzwang, doch das DEB -Team rang Kanada nieder. Die Nordamerikaner waren bei einer WM bis dato immer spätestens im zweiten Spiel als Sieger vom Eis gegangen, jetzt waren es drei Niederlagen zum Auftakt.

Der historisch schlechte Start wurde in der Heimat mit Desinteresse und Unverständnis quittiert. Ohnehin hat die Eishockey-WM in Kanada einen schweren Stand, erst recht wenn die großen Stars fehlen und die NHL -Playoffs parallel laufen. Wenn dann auch noch peinliche Niederlagen dazu kommen, schlägt man als Nationalspieler ungerne die heimische Zeitung auf.

Die Wende kommt mit Mangiapane

Doch das 1:3 gegen Deutschland war offenbar der notwendige Hallo-Wach-Effekt. Ein gewisser Andrew Mangiapane von den Calgary Flames kam zum Team dazu und es folgten drei Siege gegen Norwegen, Italien und Kasachstan sowie eine knappe Niederlage im Penaltyschießen gegen Finnland.

"Wir haben ein sehr junges Team" erklärte Kanadas Coach Gerard Gallant: "Ich glaube wir sind das jüngste Team im Turnier, aber es ist eine großartige Chance für die Jungs." Und Team Kanada nutzte die Chance, die das deutsche Team ihm gab.

Revanche gegen USA und Finnland

Die Kanadier jubeln über den Weltmeistertitel.

Mit Andrew Mangiapane, der später zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt wurde, kam frischer Wind in die Truppe. Enge Spiele wurden plötzlich gewonnen und auch in den K.o-Spielen zeigten Kanadas Talente, was in ihnen steckt. Siege gegen Russland und eine gelungene Revanche gegen die USA im Halbfinale. Plötzlich stand Kanada im Finale gegen Finnland - wie schon bei der WM 2019.

Gegen die humorlosen Verteidigungskünstler aus Finnland war wieder kein Torfestival zu erwarten. Kanada lag zwei Mal hinten, zeigte duch zwei Comebacks, aber auch, dass das Team mitlerweile charakterlich voll auf der Höhe war. Mit einem perfekten Konter machten dann der beste Scorer der WM Connor Brown und Nick Paul Kanada zum glücklichen Weltmeister.

Stand: 07.06.2021, 11:00