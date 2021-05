Eishockey-WM: Hungriges DEB-Team feiert mit "Discokugel"-Jacke

Wer in einigen Jahren das etwas sperrige Wort "aufopferungsvoll" im Duden nachschlägt, hat seit Pfingstmontag ein schönes Anschauungsbeispiel dafür. Was die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Spiel gegen Kanada zeigte, war nämlich "aufopferungsvoll" at its best.

Es war aber noch so viel mehr - es war ein historischer Triumph. Seit 25 Jahren hatte Deutschland nicht mehr gegen Kanada bei einem WM-Turnier gewonnen. Dass die deutsche Mannschaft gegen die "Ahornblätter" rein taktisch gesehen keinen Sahnetag erwischte, war Dank eines schier unglaublichen Mannschaftsgeist egal.

Kurze Nacht nach Defensivschlacht

"Das war ein geiles Gefühl und eine Bombenstimmung in der Kabine" , so Korbinian Holzer am Morgen nach einer kurzen Nacht: "Es war nicht leicht mit den Emotionen einzuschlafen, aber es ist leicht nach so einem Spiel wieder aufzustehen".

Kanada wurde in einer Abwehrschlacht regelrecht niedergerungen. Immer wieder rannten die Nordamerikaner an, fanden aber vor allem in Mathias Niederberger ihren Meister. Der Torhüter der Eisbären Berlin parierte sagenhafte 39 Schüsse und trieb Kanadas Stürmer zur Verzweiflung.

Discokugel-Jacke für Niederberger

Der Lohn? Drei Punkte, jede Menge Lob und eine "ansehnliche Jacke" erzählt Holzer. Die Mannschaft kührt ihren besten Spieler in der Kabine traditionell mit einer eigenen "Trophäe", in diesem Jahr eine Jacke, die bislang noch nicht das Licht der Öffentlichkeit entdeckt hat. "Die ist farblich sehr wild und geht in Richtung Discokugel" , so der ehemalige NHL-Spieler.

Sinnbildlich für die deutsche Willensleistung stand auch eine Unterzahlsituation in der 27. Spielminute. Die Spieler auf dem Eis waren stehend K.o., mit letzter Kraft warfen sich Nico Krämmer und Tom Kühnhackl in ein und den selben Schuss: geblockt. Und dann? Ein Jubel fast wie bei einem eigenen Torerfolg.

Von Lettland lernen

Nach dem Erfolg, der Eishockey-Deutschland begeistert hat, folgt jetzt eine Pflichtaufgabe. Mit Kasachstan wartet ein Aufsteiger, der beeindruckend ins Turnier gestartet ist und Gastgeber Lettland geschlagen hat, kurz nachdem die Letten wiederum Kanada geschlagen haben. Eine Bruchlandung, die das DEB-Team vermeiden will.