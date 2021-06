Eishockey-WM: Ein Turnier als neue Messlatte für das DEB-Team

Auf die Trauer folgt der Stolz

Im Halbfinale wurde immerhin der Weltmeister dominiert, es war im wichtigsten Spiel des Turniers die beste Leistung der Mannschaft, es fehlten teilweise Zentimeter und die Mannschaft wäre ins Finale eingezogen. Selbst eine Bronzemedaille schien da als Trostpreis nicht wirklich zu motivieren. Gegen die USA fehlten dann genau diese Charakterstärke und eine weitere Energieleistung, mit der das DEB -Team zuvor neun WM -Spiele am Stück begeistert hatte.

Bei aller Enttäuschung war allen Protagonisten dennoch schnell klar, was sie da in den vergangenen zwei Wochen geleistet hatten. Nicht nur hat die Mannschaft Werbung für ihren Sport gemacht und immerhin das beste WM -Ergebnis seit elf Jahren eingefahren, sie hat auch eine neue Messlatte für das deutsche Eishockey gelegt.

Deutsche Eishockey- DNA gefunden

"Deutschland kann in der Zukunft einiges von uns erwarten" , erzählte Deutschlands bester Scorer Marcel Noebels. Aber selbst wenn die Nationalmannschaft immer talentierter werde, gehe es immer nur mit den "deutschen Grundeigenschaften" , so Müller. Immer wieder während des Turniers hatte er auf den Charakter, Willen und Teamgeist der Mannschaft hingewiesen. Das ist die DNA des deutschen Eishockeys.

Vor allem die Einheit, die die 28 Spieler im Kader bildeten, war beeindruckend und tatsächlich spürbar. Da war es auch nicht mehr verwunderlich, dass Bundestrainer Toni Söderholm nach dem letzten WM -Spiel mit Niklas Treutle und Dominik Bittner den dritten Torhüter, der gar nicht spielte, sowie den achten Verteidiger mit lediglich zwei Einsätzen erwähnte. Sie hätten sich, wie alle anderen auch, tadellos verhalten.

Das Team gehöre charakterlich zu den Top-2-Mannschaften, die er im Eishockey erlebt habe. "Die Mannschaft hat einen großen Teil meines Eishockey-Herzens eingenommen" , so Söderholm. "Es ging immer nur ums Wir" , bestätigte Noebels.

Es hat nur an Effizienz gefehlt

Bei allem Stolz auf das Geleistete, und so beeindruckend der Teamgeist auch war: Der Nationalmannschaft fehlte es in den entscheidenden Momenten an Durchschlagskraft und Torgefahr. In den drei Alles-oder-Nichts-Spielen gegen die Schweiz, Finnland und die USA erzielte Deutschland nur vier Tore. Zwar schoss man wie wild auf des Gegners Kasten, aber nur aus den ungefährlichen Zonen.

Die deutschen Sturmreihen sind zu selten dahin gegangen, wo es wirklich weh tut. Es braucht bei fast jeder Offensivbemühung mindestens einen Stürmer im Slot, also direkt vor dem Goalie und zwischen den beiden Verteidigern. Das macht keinen Spaß, ist aber erfolgsversprechend. "Im Spiel im Torraum können wir uns entwickeln und müssen wir uns verbessern" , sagt Toni Söderholm dazu.

Moritz Seider - das Gesicht der Zukunft

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem neuen Selbstverständnis nach Riga angereist. Nicht mehr verstecken, gerne auch mal große Töne spucken, dann aber auch wirklich was dahinter haben. Das verkörpert keiner so gut wie Moritz Seider.

Nationalspieler Moritz Seider im Interview

Der Verteidiger des Jahres in Schwedens Liga wurde auch zum Verteidiger des WM-Turniers gewählt und in Zukunft sein Geld in der NHL verdienen. Er ist nicht nur hoch talentiert, sondern auch mental stark. Seider ist einer der Spieler, die nie auch nur einen Funken zweifeln: nicht an sich selbst, nicht am Team und auch schon gar nicht daran, ein Spiel gewinnen zu können.

Mit Spielern wie Seider oder auch Lukas Reichel und John-Jason Peterka steht dem deutschen Eishockey eine glänzende Zukunft bevor - das Halbfinale als Standard für die nächsten Jahre zu verstehen, wäre aber zu weit gegriffen. Trotzdem hat Deutschland bei diesem Turnier gezeigt, dass es mit den Top-Nationen nicht nur mithalten, sondern auch mitspielen kann.

Stand: 06.06.2021, 19:30