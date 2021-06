Die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland ohne große NHL-Stars, die in der Gruppenphase gegen die deutsche Nationalmannschaft 1:3 verloren und erst durch deren Schützenhilfe die K.o.-Runde erreicht hatte, setzte sich im ersten Halbfinale mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) gegen die USA durch.

Der Gegner im Endspiel am Sonntag wird im zweiten Semifinale am Samstag zwischen Titelverteidiger Finnland und der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ermittelt. Die Kanadier, die erstmals in der WM-Geschichte mit drei Niederlagen in das Turnier gestartet waren, schalteten schon im Viertelfinale den Gold-Favoriten Russland mit 2:1 nach Verlängerung aus.

Mangiapane trifft entscheidend

Brandon Pirri (3.) brachte die "Ahornblätter" früh in Führung. Colin Blackwell (18.) glich für die Amerikaner aus, die zuvor sieben Spiele in Folge gewonnen hatten. Andrew Mangiapane sorgte mit seinen Turniertoren sechs und sieben (25./41.) für die Vorentscheidung. Ein weiterer Treffer der Kanadier durch Adam Henrique (31.) wurde wegen Abseits nach Videobeweis aberkannt.

Sasha Chmelevski (44.) verkürzte noch einmal für die USA. Justin Danford besiegelte 23 Sekunden vor Schluss den kanadischen Sieg.

Stand: 05.06.2021, 15:38