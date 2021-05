Beeindruckt dürfte sicherlich auch Deutschlands nächster Gegner sein: das Eishockey-Mutterland Kanada. Es ist das Land, in dem Kinder mit der Faszination für den Kufensport geboren werden und Laufen gleich doppelt lernen, nämlich auf normalem Boden und eben auf Eis. Genau dieses Land und ihre Nationalmannschaft hat aber auch die ersten beiden WM-Auftritte gehörig vergeigt.

Kapitaler Fehlstart für Kanada

0:2 gegen Lettland und 1:5 gegen die USA, das erste und einzige Turniertor erst nach 112 Minuten und der schlechteste Turnierstart für Kanada aller Zeiten. Soll die Chance auf das Viertelfinale gewahrt werden, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, braucht die Mannschaft von Gerard Gallant unbedingt drei Punkte gegen Deutschland.

Die kanadische Mannschaft ist mit durschnittlich 24 Jahren zwar vergleichsweise jung und unerfahren - die meisten Spieler im Kader stehen aber trotzdem bei NHL-Teams unter Vertrag.

Seider auf dem Sprung nach Detroit

In der NHL will auch Deutschlands Top-Verteidiger Moritz Seider in der kommenden Saison durchstarten. Von den Detroit Red Wings gedraftet und zunächst nach Schweden ausgeliehen, wo er mit gerade einmal 20 Jahren zum Verteidiger der Saison gewählt wurde, bringt vor allem der Youngster ein neues Selbstverständnis mit.

"Wir gehen mit sehr viel Vorfreude in das Spiel" , so Seider: "Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen das Spiel gewinnen, keine Frage." Solche Worte von einem deutschen Eishockeyspieler vor einem Spiel gegen Kanada haben beinahe historischen Wert.

Harmonierende Offensivreihen

Nach den überzeugenden Auftaktsiegen ist das Selbstvertrauen groß. Die Mannschaft von Toni Söderholm hat keine Anlaufschwierigkeiten gehabt - hat der Finne doch Reihen zusammengestellt, die sich in- und auswendig kennen und jetzt in Riga harmonieren.

Nico Krämmer, Tobi Rieder und Tom Kühnhackl haben gemeinsam in der Jugend des EV Landshut gespielt, Stefan Loibl, Matthias Plachta und Markus Eisenschmid spielen gemeinsam bei den Adlern Mannheim und dann ist da auch noch die Berliner Paradereihe: Marcel Noebels, Leo Pföderl und Lukas Reichel haben bereits in der DEL brilliert und es scheint, als hörten sie damit gar nicht mehr auf.

Das Team ist der Star

Auf irgendeinen Pesonen- oder Starkult will sich die Mannschaft selbst aber überhaupt nicht einlassen. Es klingt abgedroschen, aber alle Spieler betonen immer wieder den guten Teamgeist. "Wir sind eine tolle Mannschaft. Wir schätzen uns und mögen uns alle" , sagt Kapitän Moritz Müller: "Ich glaube, das ist der Schlüssel. Natürlich wollen wir jetzt Kanada schlagen."

Dabei sind deutsche Siege gegen Kanada alles andere als natürlich. Von 38 Vergleichen hat Deutschland lediglich zwei gewonnen (1987 und 1996) - bei der vergangenen WM gab es eine 1:8-Packung. Aber dieses Mal sind die Vorzeichen andere: Deutschland als Außenseiter zu bezeichnen ist im Jahr 2021 untertrieben.

Stand: 24.05.2021, 09:52