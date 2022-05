Eishockey-WM - DEB-Team will Revanche gegen die Slowakei

Durchwachsen und steigerungsfähig

"Ich glaube, wir erfahrenen Spieler müssen uns auch ein bisschen was ankreiden. Da müssen wir auch einfach mit mehr Dominanz das Team führen" , sagte Top-Verteidiger Seider, der mit nur 21 Jahren seine dritte WM bestreitet. Das erste von sieben Gruppenspielen auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale sei "eher durchwachsen" gewesen, fasste er zusammen: "Es waren einige Plays dabei, mit denen ich nicht zufrieden war." NHL-Stürmer Stützle von den Ottawa Senators bilanzierte: "Wir können uns im Turnierverlauf noch steigern." Anders als bei der WM hatten in Peking bei den Olympischen Spielen keine NHL-Profis teilgenommen.

Charakter und Moral stimmten

Vor drei Monaten war der Olympia-Zweite von 2018 mit einem 1:5 gegen die Kanadier ins Turnier gestartet. Es war der Beginn einer enttäuschenden Teilnahme. Diesmal hinterließ das Team von Bundestrainer Toni Söderholm einen besseren Eindruck. Aber auch der finnische Coach warnte: "Eine Gefahr in dem Turnier ist, zu glauben, dass man einfach so vorankommt, wie man das letzte Spiel gespielt hat" , antwortete der 44-Jährige auf die Frage, wie viel Mut das Schlussdrittel mache: "Wenn du glaubst, es geht einfach so weiter, hast du ein Problem. Da brauchen wir Erfahrung."