Deutschland im Halbfinale: Ein Finne gegen Finnland

Wenn sich der Bundestrainer der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Toni Söderholm nach Spielen den Fragen der Presse stellt ist eine Frage fast schon standardmäßig dabei: "Are questions in Finnish okay?" - "Sind Fragen auf Finnisch in Ordnung?" .

Das Interesse am deutschen Eishockey, aber natürlich auch an Deutschlands finnischem Trainer Toni Söderholm, ist in seiner Heimat gestiegen. Fragen auf Finnisch sind natürlich in Ordnung und Söderholm beantwortet sie alle - eine nach der anderen. Er ist nämlich ein höflicher und zurückhaltender Mann.

Über Riessersee zur Nationalmannschaft

Der 43-Jährige kommt aus einer 10.000-Einwohner-Stadt mit dem schönen Namen Kauniainen, direkt vor den Toren Helsinkis. Das Eishockey hat Söderholm aber in die Welt hinausziehen lassen. Als Spieler stand er in der Heimat, in Schweden, der Schweiz und auch für ein Jahr in Deutschland auf dem Eis - als Nationalspieler hat er an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen. An sein Karriereende vor fünf Jahren knüpfte er nahtlos seine Trainerlaufbahn in München und Riessersee an, bevor er 2019 Bundestrainer wurde.

Söderholms Deutschkenntnisse sind tadellos. In Interviews wählt er seine Worte weise. Was Söderholm sagt ist stets durchdacht und überlegt. Er weiß genau, was er sagen möchte - und was nicht. Und all das paart er mit einer unvergleichlichen Ruhe. Selbst nach Nervenschlachten wie gegen die Schweiz im Viertelfinale ruht der Finne in sich selbst.

"Er wird nie hektisch"

"Toni ist ein sehr ruhiger Trainer, der an seine Mannschaft glaubt - egal ob es gerade gut oder schlecht läuft" , erklärt Top-Stürmer Marcel Noebels: "Er wird nie hektisch." Das wird vor allem deutlich, wenn man Söderholm bei den Spielen seiner Mannschaft beobachtet. Stoisch und fast regungs- und emotionslos steht er häufig hinter der Bande. Es braucht besondere Momente wie umstrittene Schiedsrichterentscheidungen oder wichtige Tore, um überhaupt mal Regungen wahrzunehmen.

Unlängst erklärte Kapitän Moritz Müller, dass Söderholm der Mannschaft vollumfänglich das Gefühl gebe, man könne als Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft tatsächlich mit den Großen mitspielen und etwas gewinnen. Fast so etwas wie eine neue Zeitrechnung.

Söderholm gilt als sogenannter Players-Coach. Da seine Spielerkarriere noch nicht so lange zurück liegt, ist er sehr nah dran an der Mannschaft. "Er weiß in welcher Situation wir Spieler sind" , sagt Noebels über den Vizeweltmeister von 2007: "Die Erfahrung als Spieler setzt er gut als Trainer um."

Drei Finnen hinter der deutschen Bande

Neben dem Vertrauen in seine Mannschaft, kann sich Söderholm auch auf seine Assistenz-Trainer verlassen. Mit Ville Peltonen und Torwarttrainer Ilpo Kauhanen ist hier jede Menge weitere finnische Expertise im deutschen Trainerteam. Vor allem Peltonen bringt als Offensiv-Coach und einer der erfolgreichsten finnischen Eishockeyspieler aller Zeiten (8 WM-Medaillen, 4 Olympia-Medaillen) jede Menge Erfahrung und Siegermentalität mit.

"Ich glaube, dass sie einen Extra-Funken motiviert sind gegen ihre Landsleute ", vermutet Verteidiger Leon Gawanke vor dem Halbfinal-Duell gegen Finnland: " Sie werden uns schon richtig vorbereiten und dann wird es hoffentlich anders ausgehen als in der Vorrunde." Vor Wochenfrist hatte Deutschland noch mit 1:2 gegen Finnland verloren und sich die Zähne an der massiven Defensive des amtierenden Weltmeisters ausgebissen.

Erste WM -Medaille seit 68 Jahren

Bevor die beiden Mannschaften in der Vorrunde aufeinander trafen, meinte Söderholm, dass das Spiel gegen seine Heimat für ihn "nicht größer" sei als andere Spiele. Vor dem Halbfinale würde er das vermutlich wieder so sagen - die Bühne des Spiels ist allerdings um einiges größer. Sie könnte für Deutschland vor allem historisch werden. Bei einem Sieg wäre die erste WM -Medaille seit 68 Jahren sicher.

Jetzt im Halbfinale spiele das erste Aufeinandertreffen in der Vorrunde ohnehin keine große Rolle mehr meint Söderholm. Er will die Titelverteidigung seiner Landsleute frühzeitig stoppen.

Deutschlands Eishockey-Nationaltrainer Toni Söderholm

"Wir haben sicherlicher sehr viel nicht gut genug gemacht" sagte Söderholm am Tag vor dem Halbfinale: "Aber wir haben uns seitdem spielerisch und taktisch sehr viel weiterentwickelt" . Und tatsächlich dürfte die ohnehin als in Takt geltende Mannschaft auch charakterlich den nächsten Schritt gemacht haben. Zum ersten Mal bei diesem Turnier drehte die Mannschaft im Viertelfinale gegen die Schweiz einen Rückstand noch in einen Sieg um.

Siege über Finnland 2018 und 2019

Und wie die Finnen zu schlagen sind weiß Söderholm. Bei ihrem WM -Triumph vor zwei Jahren war es Söderholms deutsche Mannschaft, die den Skandinaviern die einzige Niederlage im Turnier beibrachte. Auch bei der WM 2018 hatte die DEB -Auswahl die Finnen geschlagen - damals noch unter Vorgänger Marco Sturm.

Und eins ist unabhängig vom Ausgang garantiert: Nach dem Halbfinale wird Söderholm auch wieder Fragen auf Finnisch beantworten.

Stand: 04.06.2021, 18:34