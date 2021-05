DEB-Team: Furioser Turnierstart mit kleinem Schönheitsfehler

Eishockey-Spieler sind gesprächige Menschen - zumindest nach Siegen. Wenn sie verloren haben, reden sie nicht mehr als nötig. Dann erzählen sie vor allem davon, den Fokus auf das nächste Spiel zu legen. Und so waren die DEB -Spieler nach der 2:3-Niederlage gegen WM -Aufsteiger Kasachstan am Mittwochabend (26.05.2021) eher kurz angebunden.

Dem deutschen Spiel fehlte es an Härte, Tempo und vor allem an überraschenden Momenten, um den kasachischen Abwehrriegel zu knacken. Bundestrainer Toni Söderholm weiß, dass es unmöglich ist ein gesamtes Turnier auf höchstem Niveau zu spielen.

Er fordert deshalb, dass seine Spieler die Fehler zumindest nicht noch einmal machen. Und wer weiß? Vielleicht war es auch die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt im Turnier. Ein Weckruf, sich nicht auf teilweise berauschenden Erfolgen gegen Italien, Norwegen und Kanada auszuruhen. Und eines ist klar: Deutschland ist insgesamt stark ins Turnier gestartet.

Was macht die Mannschaft so stark?

Der große Trumpf ist der Teamgeist. Die Spieler betonen immer wieder, wie gut der Zusammenhalt in der Mannschaft ist. Kapitän Moritz Müller sprach nach dem Kanada-Sieg sogar von "Liebe zueinander" . Den Teamgeist müssten die Spieler aber eigentlich gar nicht erwähnen - er ist so offensichtlich und spürbar für jeden Zuschauer am Bildschirm, dass es keine Alternativen zum Mitfiebern gibt.

Die Mannschaft profitiert außerdem ungemein von ihren eingespielten Reihen. Mit Tobi Rieder, Nico Krämmer und Tom Kühnhackl spielen drei Freunde aus Landshut in der ersten Reihe, die einst gemeinsam das Schlittschuhlaufen lernten. Dass sich mit Kühnhackl ein zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit derartiger Freude in gegnerische Schüsse wirft spricht für ihn, aber auch für das Team.

Die zweite Paradereihe kommt aus Berlin. Mit Leo Pföderl, Lukas Reichel und DEL -Spieler des Jahres Marcel Noebels spielen die drei Meistermacher der Eisbären auch in der Nationalmannschaft zusammen. Die drei kennen sich in- und auswendig und harmonieren miteinander. Insgesamt ist die Mannschaft eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, aus technisch versierten und rustikaleren Spielern.

Wer hat sich in den Fokus gespielt?

Neben den erwähnten Spielern hat sich vor allem Moritz Seider in den Vordergrund gespielt. Seine Klasse ist zwar längst bekannt, aber so lange diese Weltmeisterschaft noch läuft, sollte jeder Eishockeyfan hierzulande die Chance nutzen das Top-Talent spielen zu sehen. Ab der nächsten Saison muss man in Deutschland dafür früh aufstehen - dann wird er in der NHL spielen. Welch führende Rolle der erst 20-Jährige im deutschen Team einnimmt ist beeindruckend.

Als bester Verteidiger in der schwedischen Liga ausgezeichnet bringt Seider eine einmalige Ruhe an der Scheibe mit und ist der körperlichste deutsche Verteidiger. Sein Markenzeichen sind die defensiven Checks: Wenn er in Scheibenbesitz ist versucht ein Stürmer ihn umzustoßen, prallt aber mehr oder minder an Seider ab. Und all das sieht bei Seider einfach nur leicht und mühelos aus.

Was läuft gut?

Vier Spiele gegen vier verschiedene Mannschaften mit verschiedenen Systemen in sechs Tagen: es war durchaus ein anspruchsvolles Programm. Das DEB-Team hat aber gezeigt, dass es in allen Spielen offensiv zur Geltung kommt und vor allem variabel ist. Inzwischen haben 13 der 20 Feldspieler getroffen. Alle deutschen Reihen strahlen Torgefahr aus und niemand ist sich zu schade für die Mannschaft zu arbeiten.

Am anderen Ende des Eises leistet vor allem ein Mann gute Arbeit. Mathias Niederberger hat gegen Kanada unglaubliche 39 Schüsse abgewehrt. Der Berliner strahlte aber auch in den anderen Partien eine extreme Ruhe aus und war ein sicherer Rückhalt.

Wo ist noch Luft nach oben?

Nicht alles ist in Gänze überzeugend. Die deutsche Mannschaft hat es noch nicht geschafft ein Spiel über die gesamten 60 Minuten konstant und souverän zu spielen. Sowohl gegen Italien als auch Norwegen brauchte das DEB -Team seine Zeit, bevor es sich in einen Rausch spielte.

Gegen Kanada war es eine aufopferungsvolle und historische Abwehrschlacht, die spielerische Defizite überstrahlte. Und gegen Kasachstan haben Moritz Müller und Co. nicht genug aus der eigenen Überlegenheit gemacht.

Das tolle Ergebnis gegen Kanada täuscht im Übrigen auch über viel zu viele Strafen hinweg. 28 Minuten mussten deutsche Spieler auf der Strafbank absitzen, darunter auch unnötige Strafen von Holzer und Seider wegen später und undisziplinierter Checks. Immerhin gegen Kasachstan saß das DEB -Team nur noch zwei Minuten draußen.

Die dritte Baustelle für das DEB -Team ist das Spiel am Bully-Punkt. Leo Pföderl ist der beste Deutsche am Bully bei dieser WM - er gewinnt 51 Prozent der eingeworfenen Scheiben für seine Farben. Den Spitzenwert bringt der Tscheche Robin Hanzl mit 75 Prozent aufs Eis. Hier ist also noch viel Luft nach oben. In engen K.o. -Duellen können auch solche Situationen entscheidend sein.

Die Perspektive

Es musste schnell gehen, nachdem die Edmonton Oilers mit den beiden deutschen Nationalspielern Leon Draisaitl und Dominik Kahun aus den NHL -Playoffs ausgeschieden waren. Und deshalb wird der Superstar Draisaitl nicht bei der WM für Deutschland spielen - Kahun hingegen ist schon in Riga eingetroffen.

Das DEB-Team bekommt dadurch reichlich Klasse und Erfahrung. Kahun ist ein torgefährlicher Stürmer, der nicht lange braucht, um sich in Mannschaften einzufügen und auch charakterlich in die Mannschaft passt. Kahun, olympischer Silbermedaillen-Gewinner von 2018, könnte beim Vorrundenabschluss gegen Lettland am Dienstag dann erstmals spielen.

Bis dahin warten auf Deutschland noch Finnland und USA. Keine leichten Aufgaben, aber solche, die es zu meistern gilt, will man mehr als das Viertelfinale erreichen. Und das ist in diesem Jahr in jedem Fall möglich.

red | Stand: 26.05.2021, 13:50