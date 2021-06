Niederberger wehrte vier Penaltys ab und hielt die Mannschaft auch in der Verlängerung zuvor mehrmals mit grandiosen Paraden im Spiel. Seiner Bewerbung für die Wahl zum Torhüter des Turniers hat er noch einmal ein paar exzellente Arbeitsproben beigelegt.

Ruhepol Niederberger

Mathias Niederberger (L) hält den Penalty des Schweizers Sven Andrighetto

Er gebe der Mannschaft viel Selbstvertrauen und Kraft, erklärte Seider. In der Tat ist Niederberger der Ruhepol in der deutschen Defensive. Wenn es um ihn herum tobt und Mit- und Gegenspieler Fäuste sprechen lassen, zieht sich der gebürtige Düsseldorfer zurück. Er bleibt in seinem Tunnel und entschärft den nächsten Schuss.

Sein Trainer gab nach dem Halbfinaleinzug zwar zu, nicht allzu viel über Torhütertechniken zu wissen, aber das sei auch gar nicht schlimm. "Mir ist wichtig, dass er die Scheibe vom Tor weghält, egal wie" , so Söderholm. Ein bisschen ordnete er seine Fähigkeiten dann aber trotzdem noch ein: "Läuferisch, athletisch und wie er das Spiel liest, ist Mathias sehr gut."

Dosenöffner Kühnhackl

Von den 22 Schüssen, die auf sein Tor kamen, war Niederberger bei zweien allerdings machtlos. Und so schickte sich das DEB -Team an, erstmals in diesem Turnier einen Rückstand zu drehen. Gegen körperlich wie technisch stark spielende Schweizer glich das nach mehr als der Hälfte des Spiels einer Mammutaufgabe.

Doch die Mannschaft brachte kurz nach dem 0:2 eine Willensleistung aufs Eis, die beeindruckend war. Wie auch schon in den Spielen gegen Kasachstan, Finnland und die USA tat sich die Mannschaft offensiv schwer. Erst Kühnhackls Treffer im zweiten Versuch wirkte wie ein Dosenöffner.

Historischer Erfolg

Deutschland spielte befreit auf, zielstrebig und druckvoll im letzten Drittel. 13:4 Torschüsse belegen: Es war praktisch ein Spiel auf ein Tor. Es brauchte trotzdem ein Fünkchen Drama. Nämlich erst 44 Sekunden vor der Schlusssirene war es Leon Gawanke, der die deutsche Mannschaft überhaupt in die Verlängerung rettete.

Matthias Plachta (L) jubelt mit Leon Gawanke über dessen Ausgleichstreffer

Eine Verlängerung, die sich das DEB -Team durch ihren Kraftakt redlich verdient hatte. Die WM in Riga hat aus deutscher Sicht damit jetzt schon historischen Wert. Das erste Halbfinale seit 2010, und es lebt weiter die Hoffnung von der ersten WM -Medaille seit 1953. Zudem lässt die Mannschaft immer mehr Erinnerungen an den sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei Olympia 2018 wach werden.

Stand: 03.06.2021, 20:53