Eishockey-WM: Das DEB-Team und die Kunst der Erwachsenwerdens

Es brauchte keine sieben Minuten im letzten und alles entscheidenden Spiel zwischen den heimischen Letten und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, um wieder die alten Stärken des DEB -Teams zu sehen: schnelles, schnörkelloses und hungriges Eishockey. Peterka und Noebels sorgten für einen Traumstart in das erste " K.o. -Duell".

Es dauerte allerdings auch nur eine weitere Viertelstunde, um das andere Gesicht der deutschen Mannschaft zu sehen: eine zu weit auseinander gezogene Defensive, ärgerliche Strafzeiten und kaum offensive Entlastung. Die Mannschaft verstand es nach deutlichen Worten von Bundestrainer Toni Söderholm aber immerhin das Schlussdrittel wieder energischer anzugehen und souveräner sowie reifer zu Ende zu spielen.

Sechs Spiele in 60 Minuten

Gegen Lettland fühlten sich die 60 Minuten Eishockey deutlich länger an als "nur" 60 Minuten. Das mussten auch die Spieler nach der Partie eingestehen. Es waren 60 Minuten, die die bisherigen sechs Spiele im Turnier zusammenfassten: Furioser Start gegen Italien, Norwegen und Kanada, zu unkonzentriert und euphorisch gegen Kasachstan und zwei Leistungssteigerungen gegen Finnland und die USA , wo großer Kampf alleine nicht reichte.

Die am häufigsten genutzte Vokabel nach dem Lettland-Sieg war "Herz" oder wie Bundestrainer Söderholm sagte "Löwenherz". Denn eins war klar: Trotz neuer Reife hätte das DEB -Team den 2:1-Vorsprung ohne Hingabe nicht über die Zeit gebracht. Dabei steckt in der Mannschaft mehr als nur der umjubelte Teamgeist - nämlich jede Menge individuelle Klasse. Diese muss aber erst noch mehr reifen.

Gute Mischung - zum Lernen

Deutschlands Lukas Reichel (oben) und Lettlands Kristaps Zile (unten) in Aktion

Die mit vielen hoffnungsvollen Talenten gespickte Mannschaft um Kapitän Moritz Müller ist in der Vorrunde bereits gereift - aber noch nicht erwachsen. Für einige Spieler wie Lukas Reichel oder John-Jason Peterka, die aus dem hochgelobten 2002er-Jahrgang stammen, ist es das erste große Turnier. Sie hatten zwar keine Anlaufschwierigkeiten, aber Spiele auf dem höchsten Niveau werden nicht nur durch jugendliche Frechheit gewonnen.

Ausnahmetalent Moritz Seider ist mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon einen Schritt weiter. Er strahlt eine immense Ruhe am Puck aus und bringt viel Körperlichkeit ins Spiel. Es ist aber kein Zufall, dass er einen erfahrenen Mann wie Moritz Müller an seiner Seite spielen hat - einer der für Kommunikation und wenig Spektakel steht.

Die WM als Bühne

Auffallend ist auch, dass die deutsche Mannschaft sich immer wieder in einzelnen Bereichen des Spiels verbessert, bestimmte Fehler abstellt - bislang kommen dann allerdings auch wieder andere, neue Baustellen dazu. Erwachsenen Mannschaften wie Finnland passiert das in der Form nicht.

Einige DEB -Spieler wollen die Bühne Weltmeisterschaft auch für ihre eigenen NHL -Karrieren nutzen - die Aufenthalte bei der Nationalmannschaft werden dann naturgemäß seltener. Es bleibt also wenig Zeit um erwachsen zu werden, denn bei einer WM gibt es kaum Zeit, Luft zu holen.

Wie geht's weiter?

Deutschland trifft im Viertelfinale am Donnerstag (03.06., 15.15 Uhr) auf die Schweiz. Man darf ein wie eh und je hitzig geführtes Duell zweier Rivalen erwarten. Gegen die Eidgenossen wird sich zeigen, wie erwachsen das deutsche Eishockey bereits ist. Gegen die Schweiz wird es dem DEB -Team vor allen Dingen gelingen müssen, über 60 Minuten erwachsen zu spielen - das ist bislang noch gar nicht gelungen, nicht einmal beim 9:4-Kantersieg über Italien.

Bundestrainer Toni Söderholm (hinten) ruft Anweisungen

Die Schweizer beeindrucken bei dem Turnier in Riga vor allem mit einem unheimlich effektiven Powerplay. Mehr als 35 Prozent ihrer Situationen münzt das Team um Topscorer Gregory Hofmann in Tore um. Zum Vergleich: Deutschland liegt bei 15 Prozent. Söderholm wird dabei am Donnerstag vermutlich auf Marcel Noebels verzichten müssen, der sich gegen Lettland am Arm verletzte. Söderholm sagte, er sei "eher pessimistisch" .

Auf Augenhöhe mit den Top-Nationen

Ein Zwischenfazit lässt sich aber bereits ziehen: Die deutsche Mannschaft hat in jedem Spiel bei dieser WM mindestens auf Augenhöhe gespielt, sich auch spielerisch deutlich weiter- und ein neues Selbstvertrauen entwickelt.

Nicht umsonst erklärte Söderholm, man solle sich in Deutschland ruhig daran gewöhnen, dass man mit den großen Nationen mithalten kann. Die Zeit sei nicht mehr weit weg.

Stand: 02.06.2021, 08:00