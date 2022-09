2. Spieltag DEL München schlägt die Adler Mannheim Stand: 18.09.2022 19:12 Uhr

Am 2. Spieltag der DEL hat der EHC München sich am Ende deutlich gegen die Adler Mannheim durchgesetzt. Der Meister Eisbären Berlin verlor indes.

Don Jackson ist in seinem 1000. Spiel als Trainer in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Sieg beschenkt worden. Sein EHC München gewann am Sonntag (18.09.2022) das DEL-Prestigeduell gegen die Adler Mannheim mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Emotionale Zeremonie für Don Jackson

Jackson wurde bereits vor dem Spiel in einer emotionalen Zeremonie für seinen Karriere-Meilenstein geehrt. Gerührt und mit Tränen in den Augen nahm der US-Amerikaner die Glückwünsche seines Teams, seiner Familie, von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke und DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger entgegen. Zusätzlich gab es minutenlangen Applaus von den Rängen und persönliche Ansprachen von Weggefährten über Video-Einspielungen.

Der 66-Jährige, der als Spieler zweimal den Stanley Cup mit den Edmonton Oilers gewann, hatte erstmals 2005/2006 die Düsseldorfer EG in der DEL als Cheftrainer betreut. Mit den Eisbären Berlin und München gewann er später insgesamt acht deutsche Meisterschaften. Der bislang letzte Titel mit München liegt inzwischen vier Jahre zurück.

Berlin mit zu wenigen klaren Chancen

Die Eisbären Berlin sind mit einer Auswärtsniederlage in die neue Saison gestartet.Der deutsche Meister unterlag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Kevin Clark und Marcel Noebels trafen für die Hauptstädter, die sich vor allem im Spielaufbau zu viele Fehler erlaubten.

Vor 4018 Zuschauern in der Nürnberger Arena bestimmten die Berliner mit ihrem konsequenten Forechecking von Beginn an die Begegnung, ließen aber im Angriff die nötige Zielstrebigkeit vermissen, um gegen die solide verteidigenden Franken klare Chancen herauszuspielen.

Tigers, Pinguins und DEG mit weißer Weste

In den weiteren Spielen des zweiten Spieltags siegten die Straubing Tigers mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) bei den Bietigheim Steelers. Die Tigers sind damit punktgleich mit den ebenfalls verlustpunktfreien Fischtown Pinguins, die sich mit 4:3 knapp bei den Löwen Frankfurt durchsetzten. Die Frankfurter hatten dabei nach dem ersten Drittel noch mit 3:0 geführt.

Erfolgreich ebenfalls: Die Düsseldorfer EG, die mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) in Schwenningen gewann und auch noch ungeschlagen ist, aber nach dem Erfolg in Verlängerung in der Vorwoche "nur" fünf Punkte auf dem Konto hat.