Leon Draisaitl – weit entfernt vom Nowitzki des Eishockeys

Damit sich Leon Draisaitl so richtig wohl fühlt, braucht es nicht viel: eine Eisfläche, Schlittschuhe, Schläger und Puck. Wenn das gegeben ist, wird der 25-Jährige mit ziemlicher Sicherheit viel Spaß haben. Sobald Draisaitl allerdings die anderen notwendigen Pflichten eines Superstars seiner Sportart ableistet, scheint ihm der Spaß ein wenig abhanden zu kommen.

Pressekonferenzen mit dem gebürtigen Kölner kommen daher eher kurz und knapp daher. Äußerst kurz und wenig euphorisch fallen seine Antworten aus – egal ob es um sportliche Ziele oder Privates geht. Leon Draisaitl ist ein wortkarger, junger Mann, der lieber seine Taten auf dem Eis sprechen lässt.

500. NHL-Spiel gegen Vancouver

Eishockeyspieler Leon Draisaitl feiert ein Tor seines Mitspielers.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.10.2021) wird Draisaitl das bereits zum 500. Mal in der NHL tun. Dann starten seine Edmonton Oilers gegen Vancouver in die neue - wieder etwas normalere Saison: "Es ist toll, dass die Zuschauer wieder zurück sind, es macht wieder viel mehr Spaß zu spielen" , erzählt Draisaitl: "Wir freuen uns wieder andere Gegner zu sehen und mit der Mannschaft zu reisen." Im vergangenen Jahr war die NHL coronabedingt in Regionalgruppen aufgeteilt worden.

Das 500. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt ist ein weiterer Meilenstein in der jetzt schon bemerkenswerten Karriere des ehemaligen Nachwuchsspielers der Kölner Haie und Adler Mannheim. Immerhin ist der Offensivmann bereits seit April der beste deutsche NHL -Scorer der Geschichte und hat Marco Sturm in nur wenigen Jahren überholt. 2020 wurde er gleich zweifach zum wertvollsten Spieler der Liga geehrt.

Draisaitl: "Ich glaube, dass unsere Zeit gekommen ist"

Edmonton Oilers-Stürmer Connor McDavid (97) feiert seinen 100. Saisontreffer

Jetzt geht Draisaitl in seine achte Saison mit den Oilers und will nach persönlichen Auszeichnungen endlich auch mit der Mannschaft etwas erreichen: "Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist" , so der Center. Er sieht einen – vor allem in der Tiefe – deutlich verbesserten Kader. Mit dem ein Jahr jüngeren Connor McDavid und Leon Draisaitl haben die Oilers zwei absolute Superstars der NHL in ihren Reihen – dahinter fiel der Kader allerdings regelmäßig deutlich ab.

Draisaitl und McDavid sind die beiden Topscorer der beidenen vergangenen Jahre - trotzdem war für Edmonton jeweils in der ersten Playoff-Runde Schluss. Zuletzt mussten die Oilers im Mai gegen Winnipeg die Segel streichen. Eine 0:4-Playoff-Serie ohne eigenen Sieg - die Höchststrafe im Eishockey.