NHL - Yandle bricht 35 Jahre alten Rekord

Wissen Sie noch, was Sie am 26. März 2009 gemacht haben? Keith Yandle weiß es - er spielte Eishockey an jedem Tag. Das ist erstmal nichts besonderes, ist es doch sein Job. Besonders ist aber, dass er seither in jedem Spiel seiner jeweiligen Mannschaft auf dem Eis stand.

Bei der 3:4-Niederlage der Philadelphia Flyers gegen die New York Islanders in der Nacht zu Mittwoch MEZ verbesserte Yandle mit seinem 965. NHL-Einsatz in Serie den bisherigen Rekord von Doug Jarvis (964 Einsätze) aus dem Jahr 1986.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Dankbar, Teil der NHL-Familie zu sein"

"Es ist etwas, wofür ich offensichtlich sehr dankbar bin", sagte der 35-Jährige. "Ich bin dankbar, ein Spiel in dieser Liga zu spielen, der besten Liga der Welt. Von den besten Leuten umgeben zu sein, Leuten, die immer hinter dir stehen, Leuten, die mitfiebern." Bereits 16 Jahre Teil der "NHL-Familie" zu sein, sei "mehr als ein wahr gewordener Traum".