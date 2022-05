Draisaitl gegen Sturm: Eiszeit zwischen den Landsleuten

Edmonton nur einmal in Runde zwei

Trotz der enormen Qualitäten der Superstars glaubt Sturm, dass beide "abgeschaltet" werden können. " Natürlich nicht ganz, aber im Großen und Ganzen schon. " Die große Frage sei jedoch, ergänzt er mit mahnendem Unterton, " ob wir das jedes Spiel über 60 Minuten können. "

So überragend die Statistiken von Draisaitl und McDavid in der Vorrunde auch stets sind, in den Playoffs hat Edmonton trotzdem nur 2017 die erste Runde überstanden. Seitdem gab es in vier Jahren nur zwei Playoff-Teilnahmen - und nur einen Sieg in sieben Spielen. Doch die Oilers im Frühjahr 2022 sind anders. Sie sind seit dem Trainerwechsel von Dave Tippett zu Jay Woodcroft am 10. Februar stark verbessert, haben 26 ihrer 38 Spiele gewonnen. Form und Trend würden stimmen, sagt Draisaitl. Er erwartet eine " lange, spannende Serie, die beiden Teams sehr viel abverlangen wird. Trotzdem gefallen mir unsere Chancen. "

Draisaitl hat Sturm’s NHL -Rekorde pulverisiert

Als der noch kein NHL -Superstar war, sondern einer von vielen Nachwuchsspielern in Deutschland, hat er zu Marco Sturm aufgeschaut. " Er hatte eine sehr erfolgreiche NHL -Karriere und ist auf jeden Fall einer der besten deutschen Spieler, die wir je hatten ", sagt Draisaitl. Sturm galt lange Zeit sogar als der deutsche Vorzeige-Stürmer in der stärksten Eishockeyliga der Welt.

Doch mittlerweile hat Draisaitl seine Rekorde nicht nur gebrochen, sondern sie regelrecht pulverisiert. Sturms Bestmarken waren 29 Tore und 59 Punkte. Draisaitl erzielte in dieser Spielzeit 55 Treffer und kam auf 110 Zähler. " Uns kann man gar nicht vergleichen ", betont Sturm. Die einzige Gemeinsamkeit sei das Heimatland. Spielerisch sei Draisaitl " auf einem ganz anderen Level " - und deshalb, so Sturm, verschwende er " keine Sekunde mit irgendwelchen Vergleichen. "

Sturm: "Bin großer Fan von Leon Draisaitl"

Trainer Marco Sturm, damals noch als deutscher Eishockey-Nationaltrainer

Er verschweigt nicht, " ein großer Fan von Leon Draisaitl " zu sein. Ihm zuzusehen sei " Genuss " und " Freude ", sagt Sturm. Es gäbe nicht viele Spieler, die, wie Draisaitl, " immer wieder torgefährlich " seien. In den kommenden Tagen wird Sturm alles versuchen, jene Torgefahr einzudämmen.

Er wird seinen Profis sagen, was sie gegen Draisaitl machen müssen. Wie sie ihn angehen, bearbeiten, schubsen und checken sollen, damit der Landsmann seine Qualitäten nicht so einbringen kann, wie gewohnt. Sollte das zum Erfolg führen, wären sie nicht nur bei den L.A. Kings froh, sondern sicherlich auch bei der Nationalmannschaft.