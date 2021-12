Seider spricht von "einem Riesen Traum", der da in Erfüllung gehe. Natürlich sei die Nominierung "kein Freifahrt-Schein". Aber er wolle sein Land "unbedingt vertreten. " Allerdings entwickelt sich dieses Olympische Eishockeyturnier derzeit für die NHL -Profis zu einer Art Geduldsspiel. Die Liga kann bis zum 10. Januar aus dem Vertrag mit dem IOC noch aussteigen. Und zwar für den Fall, dass aufgrund von Corona zu viele Partien verschoben werden müssen. Dann würde die NHL das eingeplante, knapp dreiwöchige Olympia-Fenster im Februar nutzen, um diese Begegnungen nachzuholen.

Drei Auszeichnungen in einem Jahr

Bislang konnten fünf Spiele nicht wie geplant ausgetragen werden. Vergangene Saison waren es 55 Partien gewesen. Noch ist unklar, ab welcher Zahl die NHL ihre Peking-Pläne tatsächlich streicht. Aufgrund der steigenden Corona-Fälle hat sie alle 32 Vereine informiert, u.a. auf sämtliche Weihnachtsfeiern zu verzichten.

Moritz Seider hofft, dass seine Olympia-Teilnahme in Peking Realität wird.

"Man hofft einfach, dass alle gesund bleiben und wir dort hinfliegen dürfen. Aber natürlich muss die NHL auch immer die Gesundheit der Spieler an oberste Stelle stellen", betont Seider.

Der 1,93 Meter große Youngster gilt als eine der Überraschungen im ersten Saisonviertel der NHL . Im Oktober wurde er als "Rookie des Monats" geehrt. Es war bereits seine dritte Auszeichnung des Jahres. Im April war Seider zum "Verteidiger der Saison" in Schweden gekürt worden, wenige Wochen danach in Lettland gar zum "Besten Verteidiger der Weltmeisterschaft".

Trainer lobt "Unmenge an physischen Fähigkeiten"

Wenn Red Wings-Trainer Jeff Blashill über seinen deutschen Defensivmann redet, ist die Begeisterung leicht herauszuhören. "Er hat eine Unmenge an physischen Fähigkeiten, ist ein großer Kerl, kann skaten, ist athletisch, verfügt, was das Eishockey angeht, über gute Fertigkeiten", lobt der 47-Jährige. Die Online-Plattform "The Athletic" beschrieb Seider als jemanden, der "sofort einer von Detroits wichtigsten Spielern" geworden sei.

Ein Blick auf die Rookie-Statistiken zeigt, dass der Mann mit der Rückennummer 53 von allen NHL -Neulingen mit 14 Zählern aus 23 Spielen die zweitmeisten Punkten ausweist. Seine Eiszeit von durchschnittlich 22:18 Minuten pro Partie ist Ligaspitze. Er habe sich "unheimlich gut" eingelebt, sagt Seider. Ein spezielles Erlebnis aus seinen ersten NHL -Wochen kann er nicht aufzählen - es gab einfach zu viele. Erstes Spiel, erstes Tor. Späße in der Kabine. Die gemeinsame Zeit auf Auswärtsreisen. All das seien "unheimlich tolle Erfahrungen."

Fans in Deutschland "besser" als in der NHL

Der größte Unterschied zur Deutschen Eishockey-Liga? "Alles", sagt Seider, der 2019 mit Mannheim Meister wurde. In Sachen Atmosphäre könnten sich die Fans in der NHL zwar von Deutschland "etwas abschneiden." Aber das Eishockey, nein, das sei einfach nicht zu vergleichen. "Unterschiedliche Welten." Jeden Tag - ob im Training oder Spiel - spiele er gegen die Besten der Welt. Schnelleres Tempo, größere, stärkere Spieler - all das sei in jedem Zweikampf spürbar. Doch in dieser Liga und in diesem Klima hat sich Moritz Seider bereits etabliert und durchgesetzt. Davon wird sich Toni Söderholm persönlich überzeugen können.

