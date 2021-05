Durch die 2:5-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights steht es in der Best-of-Seven-Serie inzwischen 1:2.

Auch in der dritten Partie am Donnerstag (20.05.2021/Ortszeit) lagen die Wild nach dem ersten Drittel dank der Treffer von Ryan Hartman und Joel Eriksson Ek in Führung, doch anschließend drehte Vegas die Partie. Fünf der 40 Abschlüsse fanden den Weg ins Tor.

Mark Stone eröffnete die Aufholjagd und krönte diese mit seinem Treffer zum Endstand. Der Augsburger Sturm stand zwölf Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne nennenswerte Aktionen.

Maple Leafs verlieren in doppelter Hinsicht

Die Toronto Maple Leafs legten in doppelter Hinsicht einen Fehlstart in die Playoffs hin. Die Gewinner der Nord-Division verloren in heimischer Halle gegen die Montreal Canadiens 1:2 und mussten zudem den Ausfall von Starspieler John Tavares beklagen.

Der kanadische Olympiasieger und Kapitän der Maple Leafs, die in der kommenden Runde entweder auf die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl oder die Winnipeg Jets treffen könnten, hatte in der Mitte des ersten Drittels das Knie des Montreal-Stürmers Corey Perry an den Kopf bekommen, nachdem er durch ein Tackle zu Boden gegangen war. Der 30-Jährige erlitt eine Nackenverletzung und wurde mit einer Trage von den Sanitätern vom Eis gerollt.

Perry, der sich nach dem Zusammenprall einen Faustkampf mit Torontos Nick Foligno lieferte, kam zu Tavares, um sich bei ihm zu entschuldigen. "Ich habe versucht, über ihn zu springen und habe leider mit meinem Knie seinen Kopf erwischt" , sagte Perry nach der Partie.

Panthers verkürzen gegen den Meister

Meister Tampa Bay Lightning musste sich bereits zuvor mit 5:6 den Florida Panthers geschlagen geben, die in der Serie auf 1:2 verkürzten. Die Pittsburgh Penguins gingen dagegen mit 2:1 in Führung, nachdem sie sich zuvor mit 5:4 bei den New York Islanders durchgesetzt hatten.

