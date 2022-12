NHL Edmonton dank Draisaitl in der Erfolgsspur Stand: 01.12.2022 07:38 Uhr

Leon Draisaitl bleibt weiterhin ein Garant für die Erfolge der Edmonton Oilers in der Eishockey-Profiliga NHL.

Der deutsche Stürmerstar erzielte beim 5:4 bei den Chicago Blackhawks das 1:0 in der 21. und das 5:3 in der 56. Minute. Es waren die Saisontreffer 14 und 15 für Draisaitl in dieser Saison.

Im letzten Drittel bereitete der Ausnahmestürmer außerdem das 3:1 der Gäste durch den zweiten Starspieler, Connor McDavid (42.), vor. Draisaitl hat in dieser Saison schon 36 Scorerpunkte auf dem Konto.

Stützle ohne Punkte

Verteidiger-Ass Moritz Seider von den Detroit Red Wings musste hingegen eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Buffalo Sabres hinnehmen. Seider blieb ohne Scorerpunkt, dagegen verbuchte auf der Gegenseite John-Jason Peterka einen Assist. Im Penaltyschießen vergab allerdings Peterka einen Versuch für die Sabres.

Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators gegen die New York Rangers mit 1:3 und ging leer aus. Beim 1:3 der San Jose Sharks bei den Toronto Maple Leafs wirkte Nico Sturm wegen einer Oberkörperverletzung weiterhin nicht mit.