Eishockey Slowaken machen beim NHL-Draft das Rennen Stand: 08.07.2022 09:48 Uhr

Erstmals in der Geschichte des NHL-Draft sind zwei Eishockey-Spieler aus der Slowakei an den Positionen eins und zwei ausgewählt worden.

Die Montreal Canadiens aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga entschieden sich am Donnerstag (07.07.2022) vor den eigenen Fans zum Start etwas überraschend für Angreifer Juraj Slafkovsky, der bei den Olympischen Spielen in Peking mit sieben Toren überragt und das Team zu Bronze geführt hatte.

An zweiter Stelle des Drafts entschieden sich die New Jersey Devils für Verteidiger Simon Nemec. Auch er war Teil des slowakischen Teams, das die erste Olympia-Medaille im Eishockey für das Land holte und auf dem Weg dorthin die deutsche Nationalmannschaft 4:0 besiegte.

Erster Amerikaner an dritter Stelle

Logan Cooley wurde als erster US-Amerikaner an dritter Stelle von den Arizona Cardinals ausgewählt, die Seattle Kraken um Nationaltorwart Philipp Grubauer schnappten sich an Position vier Shane Wright. Der Center war von vielen Experten als erste Wahl des Drafts vorhergesagt worden.

Auch Russen gedraftet

Entgegen mancher Befürchtungen wegen der unklaren politischen Lage wurden in der ersten von insgesamt sieben Runden auch drei Talente aus Russland ausgewählt. Aus Deutschland war am Donnerstag niemand dabei. Die Runden zwei bis sieben finden am Freitag statt.